ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

全球首發現！每天滑手機3小時　糖尿病患「視網膜爛機會↑5倍」

點評:控制一下滑手機時間啦！
ETtoday健康雲

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）
▲愛滑手機嗎？小心是網膜病變，嚴重恐失明。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

根據國健署統計，台灣約有200多萬名糖尿病病友，且每年以2.5萬名速度持續增加！然而一項台、日學界跨國合作研究卻發現，每天同樣滑手機2～3小時，糖尿病患者發生飛蚊症機率比常人高出2.7倍，出現視網膜病變的機率更多出5倍。醫師提醒，手機中的藍光會使眼睛視網膜血管增生，糖尿病患更容易出現眼內出血，因此建議手機貼膜務必選淡黃或淡橘色可抗藍光。

該研究由輔英科大醫院眼科教授洪啟庭與日本防衛醫科大學竹內大教授跨國合作，歷時三年的研究發現一般人，包括糖尿病患者最好不要長期使用並直視智慧型手機，否則玻璃體容易快速液化、視網膜容易增生新血管，嚴重恐會有玻璃體出血，甚至可能失明。而該研究也為全球首次發現，並已發表於最新一期《日本光學雜誌》。

洪啟庭表示，此研究在台灣及日本各收集50名受測者，其中糖尿病患者及健康人各50名，年齡平均40歲的上班族，除了長時間使用電腦，下班後每人至少使用2～3小時手機。團隊先記錄100名受測者的眼底型態，於實驗3年期間，受測者均無改變滑手機習慣，糖尿病患者同時接受內科及眼科醫師治療，每年回診並記錄血糖控制，同時詢問他們主觀感受。

日滑手機3小時！糖尿病患傷眼↑5倍。（圖／洪啟庭醫師提供）
▲研究結果發現，糖尿病患者日滑3小時手機，視網膜病變比例高達100%。（圖／洪啟庭醫師提供）

人體實驗結果發現，經過連續3年追蹤，以糖尿病患者作為實驗組者，三年來雖血糖控制良好，但眼底出血點大小及面積不斷增加，與常人相比，糖尿病患出現飛蚊症機率增加2.7倍（30%：80%），發生眼部視網膜病變比例則高於常人5倍（20%：100%）。有80%的糖尿病患者自述視力變差，且有飛蚊症現象增加。

洪啟庭解釋，手機螢幕所釋出的藍光，容易造成視網膜血管與微血管增加，使出血面積擴大，甚至會有玻璃體出血、視網膜剝離、新生血管性青光眼，嚴重恐導致失明的可能，對於本身高血糖、免疫力差糖尿病患者來說，視網膜細胞更容易受藍光傷害而產生病變。因此建議一般人（尤其是糖尿病患）不宜長時間直視智慧型手機，以免新生血管產生，並且使用合格的淡黃或淡橘色抗藍光的螢幕保護貼。

此外，洪啟庭也說，有糖尿病患者發生白內障機率也比同年齡無糖尿病患者為高，因此他建議，患有白內障的糖尿病患者，最好選用可阻擋40%藍光的淡黃色人工水晶體，避免眼內新生血管的出生與雜生，還能防止眼底出血與其他併發症發生而造成失明。

★版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

關鍵字： 醫藥新聞 糖尿病患 視網膜 研究 洪啟庭 輔英科大醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

你每天尿尿幾次？醫曝「有6大跡象＝小便危機」...有泡泡快就醫

他「手指不一樣」驚罹肺癌過世！醫一動作自測...有透光才正常

女生5個小舉動＝喜歡你啦！最後一點超明顯...網竊喜：每個都中

大腿永遠摩擦！「肉肉女孩」才有6大困擾妳懂嗎　網哭：全中了

別討厭小三！她讓正宮看破「5件心碎事」...還傻傻信這渣男？

再無聊都會陪妳是真愛！「有這6個舉動」證明男友沒有妳不行

終於有人取暖了！2019最有望「脫離單身」星座Top3　你上榜了嗎

愛邊走邊滑手機＝超有想像力！「6種走路姿勢」看穿你隱藏個性

永遠睡不飽！有這10種症狀＝大腦陷入慢性疲勞　你中了幾個？

2019年12星座「真愛甜曝光」！天秤吃回頭草、處女友達要滿了

讀者迴響

回到最上面