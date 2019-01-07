全球首發現！每天滑手機3小時　糖尿病患「視網膜爛機會↑5倍」



▲愛滑手機嗎？小心是網膜病變，嚴重恐失明。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導



根據國健署統計，台灣約有200多萬名糖尿病病友，且每年以2.5萬名速度持續增加！然而一項台、日學界跨國合作研究卻發現，每天同樣滑手機2～3小時，糖尿病患者發生飛蚊症機率比常人高出2.7倍，出現視網膜病變的機率更多出5倍。醫師提醒，手機中的藍光會使眼睛視網膜血管增生，糖尿病患更容易出現眼內出血，因此建議手機貼膜務必選淡黃或淡橘色可抗藍光。

該研究由輔英科大醫院眼科教授洪啟庭與日本防衛醫科大學竹內大教授跨國合作，歷時三年的研究發現一般人，包括糖尿病患者最好不要長期使用並直視智慧型手機，否則玻璃體容易快速液化、視網膜容易增生新血管，嚴重恐會有玻璃體出血，甚至可能失明。而該研究也為全球首次發現，並已發表於最新一期《日本光學雜誌》。

洪啟庭表示，此研究在台灣及日本各收集50名受測者，其中糖尿病患者及健康人各50名，年齡平均40歲的上班族，除了長時間使用電腦，下班後每人至少使用2～3小時手機。團隊先記錄100名受測者的眼底型態，於實驗3年期間，受測者均無改變滑手機習慣，糖尿病患者同時接受內科及眼科醫師治療，每年回診並記錄血糖控制，同時詢問他們主觀感受。



▲研究結果發現，糖尿病患者日滑3小時手機，視網膜病變比例高達100%。（圖／洪啟庭醫師提供）

人體實驗結果發現，經過連續3年追蹤，以糖尿病患者作為實驗組者，三年來雖血糖控制良好，但眼底出血點大小及面積不斷增加，與常人相比，糖尿病患出現飛蚊症機率增加2.7倍（30%：80%），發生眼部視網膜病變比例則高於常人5倍（20%：100%）。有80%的糖尿病患者自述視力變差，且有飛蚊症現象增加。

洪啟庭解釋，手機螢幕所釋出的藍光，容易造成視網膜血管與微血管增加，使出血面積擴大，甚至會有玻璃體出血、視網膜剝離、新生血管性青光眼，嚴重恐導致失明的可能，對於本身高血糖、免疫力差糖尿病患者來說，視網膜細胞更容易受藍光傷害而產生病變。因此建議一般人（尤其是糖尿病患）不宜長時間直視智慧型手機，以免新生血管產生，並且使用合格的淡黃或淡橘色抗藍光的螢幕保護貼。

此外，洪啟庭也說，有糖尿病患者發生白內障機率也比同年齡無糖尿病患者為高，因此他建議，患有白內障的糖尿病患者，最好選用可阻擋40%藍光的淡黃色人工水晶體，避免眼內新生血管的出生與雜生，還能防止眼底出血與其他併發症發生而造成失明。

★版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！