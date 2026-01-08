無法排除仙人掌桿菌污染　雀巢奶粉2批次預防性下架「提供退換貨」

▲雀巢預防性下架2批號。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

雀巢（Nestle）近日宣布回收部分嬰兒配方奶粉，原因是產品可能含有可引發食物中毒的仙人掌桿菌，引發關注。對此，食藥署今表示，由於該公司無法排除產品是否使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，所以預防性下架2批號，合計共8萬3496罐要回收。

雀巢表示，特定批次的「SMA嬰兒配方奶粉」及後續「配方奶粉」，可能受到「仙人掌桿菌（cereulide）」的污染，該物質在食用後，可能會導致噁心、嘔吐及腹部不適，目前已陸續宣布在38個國家地區召回相關產品，另根據初步調查顯示，問題可能來自其中一名供應商所提供的原料。

食藥署副署長蔡淑貞指出，在1月8日接獲台灣雀巢股份有限公司自主通報，2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品（批號51690017C1、51680017C2），無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，因此啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線0809-000-828。民眾如有購買到相關產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨。

仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。