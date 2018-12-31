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帶狗狗出門散步像拔河？「改善行為絕竅」曝...奴才快學起來

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:奴才還不趕快把這個撇步學起來！
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▲帶狗狗出門散步都像在拔河嗎？改善行為小撇步。（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

開開心心帶狗狗出門散步，卻總是落得拔河的下場

狗狗動不動就暴衝，到底該怎麼辦？！

別擔心！就讓毛起來來幫幫你！
透過下面這個簡單的方法反覆練習，就可以改善狗狗散步暴衝的行為囉！

帶狗狗出門散步都像在拔河嗎？
改善行為小撇步！

當牽繩變緊時…

▲帶狗狗出門散步都像在拔河嗎？改善行為小撇步。（圖／毛起來提供）

當牽繩變緊就是狗狗要暴衝的前兆囉！

這時，飼主必須立刻停下腳步、不行走，阻止太興奮準備暴衝的狗狗
而不要順著狗狗的「衝動」，被狗狗拖著走；
也不要在狗狗暴衝出去的時候把牠硬拉回來，
硬拉的話，狗狗會以為你在跟牠玩拔河遊戲喔！

牽繩變鬆時…

▲帶狗狗出門散步都像在拔河嗎？改善行為小撇步。（圖／毛起來提供）

當牽繩變鬆、狗狗恢復輕鬆悠閒的狀態時，才可以開始行走

透過上面的方法反覆練習，狗狗就會慢慢知道：
「只有慢慢走、不暴衝，才能跟主人輕鬆快樂地一起散步」呢！

另外，防暴衝牽繩也是訓練狗狗改善暴衝行為的好幫手唷！

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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