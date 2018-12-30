藥物下架資訊看不到　食藥署：以後會直接對外說明

▲壽元化學工業「脈莎平膜衣錠50毫克」驗出含致癌疑慮的不純物。（圖／取自食藥署網站）

記者趙于婷／台北報導

降血壓藥連環出包！日前壽元化學工業「脈莎平膜衣錠50毫克」驗出含致癌疑慮的「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）不純物，衛福部食藥署在網路上公佈下架322萬顆藥品。但有醫師指出「公佈的訊息連醫師也看不到。」對此，食藥署表示，之後會直接用新聞稿或記者會形式對外說明。

食藥署科長洪國登表示，壽元化學工業是在檢驗庫存原料藥品時，意外在「脈莎平膜衣錠50毫克」驗出NDEA，於12月27日通報食藥署，食藥署要求藥廠自主檢驗，壽元化學工業檢驗後有自主通報，食藥署接也立即發布藥品藥品警訊，並列冊於產品回收清單中。

本次用到致癌原料藥的「脈莎平膜衣錠50毫克」，適應症為高血壓、治療第二型糖尿病腎病變，共有11批號，分別為511193、601083、601233、601243、606193、607023、607033、609173、610013、610023及702043，總計322萬顆，已立即要求業者1月27日前下架回收完畢。

但由於此次是食藥署是在網路公布下架訊息，有醫師表示「連醫師也不會看到」。對此，食藥署食品組簡任技正黃琴喨指出，有收到外界的意見，之後會用新聞稿或記者會的方式，直接對外說明；另外，她也提醒，降血壓藥需要定期服用，建議和醫師討論更換藥品，不要自行停藥。