韓國瑜穿襪子睡覺！醫曝「這2種人」才該跟風...這一招更實用

▲高雄市市長韓國瑜穿襪子睡覺，但醫師指出「這招保暖」更有效。（圖／地方中心翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

韓國瑜市長自曝「可以光屁股，但是一定要穿襪子（入睡）」，據說能保足陽氣，也是讓他體力變好的關鍵！以中醫角度看來，當身體陽氣不足，除了會手腳冰冷外，嚴重全身會畏冷、怕風，也因為氣虛而導致精神不濟，出現容易疲勞的症狀。也有醫師認為，配戴S腰帶並穿襪子入睡，會讓足部不通風，甚至會孳長黴菌得香港腳。答案究竟為何，心臟內科醫師說，只有「這2種人」才該跟風。



阮綜合醫院心臟內科醫師林韋丞指出，簡而言之，心臟就像「幫浦」，打出去靠動脈、血液回流靠靜脈，而手腳等末梢血管手腳冰涼的是動脈循環不好，手腳腫脹則是靜脈循環有問題。因此，糖尿病患者、長期吸菸的老菸槍因為動脈血管硬化、血液循環不良，即容易導致手腳冰冷，確實有穿襪子保暖的需要！平時要注意穿著的保暖。

▲醫師解釋，酒精散熱也很快，因此吃薑母鴨等食物仍要注意保暖。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

林韋丞進一步說明，近日氣溫驟降，很多人會藉飲酒取暖，或吃薑母鴨等一類含有酒精的補品。他說，酒精確實會在短時間內讓體溫上升，但事實上散熱得也很快，體溫下降後如果沒有適時保暖更容易失溫，像有些喝醉酒路倒的民眾或流浪漢，偶有在氣溫最低的凌晨昏迷或死亡的事件傳出，即為此狀況。

氣溫下降，林韋丞呼籲，正確的保暖方式是「多喝溫熱水」和「運動」，尤其上班族，無論多忙都要找時間起身伸展四肢、活動肌肉筋骨、舒緩呼吸，睡覺時要穿著寬鬆、質料通風的衣褲、襪子，這才是正確的保養觀念。