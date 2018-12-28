低溫下探11度！醫推「防氣喘必做3件事」　你做對了嗎？

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▲溫差大容易誘發氣喘問題，醫推必做好這3件事。（示意圖／記者嚴云岑攝）

圖、文／健談

最近氣溫多變，且早晚溫差大，留心誘發氣喘問題！新光醫院家醫科胡念之醫師表示，有研究指出，氣溫差異達7度以上時，就容易誘發氣喘、過敏等問題，加上近日空氣品質不佳，提醒民眾隨時應留心呼吸道的不適症狀，及早做好防範，才能常保安康！



▲氣喘患者「冬日須知」你做對了嗎？（圖／健談授權提供）

近日氣溫下探，尤其早晚氣溫偏低，除了注意保暖以免著涼之外，氣喘患者也要留心氣溫驟變易導致氣喘發作！根據國健署資料指出，溫度差異達7度以上時，就容易誘發氣喘與過敏症狀，提醒民眾應及早做好應對。胡念之醫師提醒，預防氣喘發作，建議要注意保暖、避免從事劇烈運動，並依醫囑正確用藥為佳。

1. 注意保暖：

冬日氣溫偏低，且早晚溫差大，建議隨身攜帶保暖衣物、圍巾、外套等，以免著涼。此外，外出時也可加戴口罩，以避免大量吸入冷空氣而刺激呼吸道，亦可減少因空氣品質不佳而誘發氣喘的可能性。

2. 適度運動：

劇烈運動時，可能會因呼吸急促，導致短時間大量吸入冷空氣而誘發氣喘。因此，建議運動前最好做好暖身活動，並依照個人體況循序漸進地增加運動強度；或改採較緩和的運動類型，如騎單車、游泳等，以防止氣喘發作。

3. 正確用藥：

氣喘患者需正確用藥，以穩定病況。因此，提醒患者應隨身攜帶藥品並遵循醫囑用藥，同時也要定期回診追蹤，以幫助控制病情。

氣喘相關問題，建議諮詢「過敏免疫風濕科、胸腔科、小兒科、家醫科」



諮詢專家：新光醫院家醫科胡念之醫師

本文經授權轉自：健談