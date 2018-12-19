保健品和藥品能一起吃嗎？藥師揭「保健品3迷思」...別信謠言

▲藥師破解關於「保健食品」的3大迷思。



文／藥師KIKI

在藥局，除了買藥品外，很多人都是買保健品，其實也有許多人都會詢問保健相關問題，就讓我來為大家一一解答！

1.廣告商品都是花在廣告費用

這是最常聽到的說法，常有店家告訴你廣告商品錢花在廣告上，所以比較貴，然後還會告訴你其它品牌沒廣告，效果一樣，但是更便宜，這說法覺得不盡然，商品本質可以一直在市場銷售，當然是客人吃了有效會再次回購，店家說法姑且不論對錯，但是廣告商品若沒有一定的效果，就可能只是曇花一現。

至於是否要買此商品，建議根據自己的身體狀況選擇適合商品，例如：藥局最常見來購買葉黃素的人，我每次都會詢問他們的身體狀況，結果大多都是用眼過度，眼睛酸澀，但是吃了葉黃素就可以改善酸澀嗎？

葉黃素其實就像「眼睛防曬」，能夠過濾掉藍光對視網膜傷害，其實眼睛酸澀吃葉黃素並不會有明顯的改善效果，所以這時候我就會建議選擇「複方有加蝦紅素或花青素配方成分」的護眼商品。

▲民眾應該要根據自己的身體狀況，選擇適合的保健食品。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



2.藥品比較傷害身體，保健品是食品所以比較安全

這個說法是很多直銷公司的一種行銷說法，但老實說藥品和保健品許多都是做成膠囊、錠劑，所以能說吃保健品就絕對安全嗎？

藥品是經過許多臨床實驗證明確實有療效，也經過人體實驗後才上市，而一個新藥都要超過10年以上試驗才可以上市，相對的，所謂的營養補充品「保健食品」，並無法證實療效，因此只能做為營養補充劑。

此外，台灣藥廠目前都升級成歐規的PIC／S藥廠，用藥品質大幅提升，藥品都需要做「確效」，也就是在有效期限內，都能達到一定的療效；反觀其他食品，一般產品標示上的劑量都是添加劑量，至於在有效期限內是否還是有一定的含量？食品廠則沒有規定一定需要檢測。

在這裡要告訴大家一個觀念， 保健品真的只能當作營養補充劑，因為很多成分都是濃縮的，吃多也會造成肝腎負擔，所以千萬不能把保健品當神藥隨便補充。

3.藥品可以和保健品一起吃嗎？

其實很多都不行，例如：可以降膽固醇的紅麴，就和藥品中的史塔丁類（statin） 降血脂藥物相同，如果你已經服用這類藥品，再服用紅麴就有可能導致藥物過量；另外，statin這類藥品副作用會有肌肉痠痛情形，而紅麴吃多也會有相同的副作用。

其他像是魚油就不可以跟抗凝血藥（如：warfarin）一起服用，因為可能會增加出血風險；還有一個很常見的鈣片，其實會影響某些抗生素吸收，所以應該要避免。

▲魚油不可和抗凝血藥服用，否則可能會增加出血風險。



前一陣子炒作很兇的鈣離子，要加600ml水服用的氧化鈣，是強鹼性商品，有人說服用後能夠改善胃食道逆流，我聽到後很驚訝，因為這其實只是「酸鹼中和作用」，跟一般胃藥原理相同，而且在強鹼強酸的作用之下，可能會更傷胃。

保健食品每年都有10％以上的成長率，而且也有越來越多人喜歡把保健食品當作補充劑，價格從高到低都有，如何分辨找出自己最適合的營養補充品，是我們現在每個人都該知道的，因此還是建議大家，購買前一定要尋求專業人員，才可以服用的安全又安心。

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net

◎鎖定每日刊文，看看專家怎麼解開難題！