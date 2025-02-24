急診嚴重塞爆！醫無奈「供需失衡」：台灣分級醫療沒落實過

▲台灣各醫院急診室壅塞是老問題，但今年特別嚴重。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期各醫院急診室「嚴重」壅塞，引發全國關注。新光醫院急診室主任張志華受訪時直言，今年比較嚴重主要是「供需失衡」，全國護理師不足，只要能落實分級醫療，壅塞問題就能解決一大部分，但他也直言，「台灣從沒落實分級醫療過」，最有效的是「輕症」病人到急救責任醫院先自費，事後再拿單據跟健保署申報核銷，這才是正確的做法。

張志華說，急診塞爆這是老問題了，但今年比較嚴重，北部春節期間壅塞是常態，但今年比較特別是連中南部急診室都發生，主要是今年供應部分受到很大打擊，就是「全國性護理師不足」，病房關閉很多，很多要住院的病人不得已在急診室待床，然後急診又受流感和諾羅病毒肆虐，加上過年後也有護理師離職潮。供需嚴重失衡。

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在解決方面，他也坦言，解決怎麼講都不難，重點在落實，台灣從來沒有落實分級醫療，但只要落實分級醫療就能解決一大部分，第一是輕症本來就不該直接跑到醫學中心就醫，第二是住院也沒有落實分級醫療，台灣醫療現在面臨嚴重病人沒辦法上轉、輕症沒辦法下轉的困境。

張志華說，落實還是要看誰在分配資源，健保是台灣唯一獨大保險，當然是健保要落實，資源分配就是落實最重要的根本，「至少急救責任醫院護理師的薪資要比基層的高，不然怎麼留得住人？」另外就是就診的分級醫療，不要跳過基層，直接到急救責任醫院，也要讓重症能夠上轉、輕症能夠下轉。

而他也特別提到，現在台灣就醫都沒有門檻，民眾當然選大醫院先看，分級醫療是政府該落實的，「但現在的收費差異不痛不癢，」最有效的是「輕症」病人到急救責任醫院就醫，應該先自費，事後再拿單據跟健保書申報核銷，這才是正確的做法。