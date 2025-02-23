女公務員「愛吃1類食物」腎壞了！　醫嘆：心臟像80歲

▲女子壓力一大就要吃甜食，最終血糖血壓都失控，心臟壞了，餘生都要洗腎。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

心臟內科醫師林謂文透露，一名女公務員只要壓力一大就愛吃甜食，靠著整個抽屜的糖果、餅乾紓壓，直到突發頭痛、頭暈、頸部僵硬求診，發現患有嚴重高血壓，當時開立5種藥物才控制住血壓。不過，女子後來因嫌吃太多藥麻煩，乾脆不回診，數年後再到醫院報到時，血糖、血壓都失控，50多歲已有顆像80歲的心臟，且一輩子都得洗腎了。

台安醫院心臟內科主任林謂文在《健康好生活》節目中分享，門診很多患者都會問心臟科醫師該如何保健心臟與血管？他說方法有2個，就是減鈉與減糖，但現代人越吃越甜，時不時就要來杯手搖飲。一項有趣調查顯示，現在跟10年前相比，喝手搖飲的人比例增加2倍；另有一研究證實，代謝症候群和含糖飲料有關，不只使腰圍增加3倍，還會提升三高，尤其會引發高血糖、糖尿病的問題。

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林謂文接著說，該名女子初次求診時是40多歲，身高不到160公分、體重卻高達130多公斤。對方表示自己工作壓力大，都得靠吃甜食紓壓，有天上班到一半突發頭暈、頭痛、頸部硬，用辦公室裡的血壓機一量飆破200 mmHg，嚇得她趕緊就醫，經檢查已出現蛋白尿、腎功能出現變化，血糖接近高標、血壓破200 mmHg，前後共用了5種降血壓藥物才控制住。

林謂文無奈地說，女子因戒不了甜食，又自覺藥吃太多，甚至自行偷偷減藥2、3顆沒吃，每次看診她都愁眉苦臉，深怕被唸，最後索性直接不回診。而多年後再見到她時，人已經躺在病房裡，因很喘、胸悶不適、血壓暴高送醫，當時翻閱患者最近的報告，才得知她已經罹患糖尿病、正在服藥中。

林謂文感嘆，最棘手的是，女子自一次急性腎衰竭後開始洗腎，不只腎臟壞掉了，另有心肌肥厚、心臟衰竭的變化，「（明明）才50多歲，看起來像80歲的心臟一樣。」嗜甜成性的她就是愛吃甜食，最終落得血壓、血糖都失控，影響身體多個器官健康，得不償失。

▲女公務員50多歲就洗腎，且心臟像80歲一樣。（示意圖／門諾醫院提供）

生活中要減糖，林謂文建議DIY健康料理時，可以「天然食材」取代糖的添加，像是蔬菜類的洋蔥、胡蘿蔔、高麗菜、竹筍，本身帶有甜味，能取代糖分使用；根莖類的南瓜、地瓜、玉米及芋頭，甚至可用鮮奶、奶粉當作佐料以取代糖分；另外，水果也可以入菜，像是西瓜、蘋果、芒果、百香果，都是減少糖添加的好選擇。

腎臟科醫師洪永祥曾在粉專指出，國內學者大多建議一週別喝超過3杯飲料，年輕時可能只覺得自己水腫或胖胖的，年過30歲腎功能會衰退得比一般人快；40歲就可能成為洗腎患者候選人；喝10年，痛風、糖尿病、腎臟透析比例大增。

洪永祥接著引述2021年國外研究發現，腎功能衰退與含糖飲料攝取量成正比，該篇文獻提出，當一週喝超過7杯就是超危險劑量；2019年一篇探究3003名非裔美國人研究則指出，平均年齡54歲、愛喝飲料的中年人，當時沒有慢性病、腎臟病，但只經過短短8年，約有6%產生慢性腎臟病，腎衰竭機率比同齡人高出61%。