不是林口長庚！　「醫療本業」最賺錢醫院是它

▲中國醫藥大學附設醫院肯花錢添購最新設備，去年斥資近50億元打造中部首座「質子治療中心」。台中市長盧秀燕（左三）、中國醫藥大學董事長蔡長海（左二）、中醫大附醫院長周德陽（左一）。（圖／合成圖）

圖文／CTWANT

衛福部每年定期公布醫院財報，中國醫藥大學附設醫院（簡稱中醫大附醫）奪下111年醫療本業最賺錢冠軍。一位知情人士透露，今年76歲的中醫大附醫董事長蔡長海是關鍵角色，蔡長海小兒科醫生出身的他擁有極佳的生意頭腦極佳，積極更新醫療設備，力衝自費醫療，整併地區醫院擴大版圖，同時衝自費醫療，據傳還擁有財務精算團隊，也讓中醫大附醫多次連續4年蟬聯（幾年）醫療本業獲利王。

根據衛福部公布的醫療院所111年最新財報，林口長庚醫院第7年繼續蟬聯台灣「最賺錢醫院」，整體收支結餘高達93.93億元。長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦解釋，長庚醫院盈餘能夠名列前茅，多半都是加上股票執行收入的業外收入（85億元多少？），來自創辦人王永慶當初創建時，捐贈的大筆台塑股票，和醫療本業僅有（多少？）較無關聯。

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若是單從醫療本業來看，林口長庚甚至擠不進前20名，醫務結餘3.1億元，醫務潤率僅有0.91%。勇奪冠軍的是中國醫藥大學附設醫院（簡稱中醫大附醫），醫務結餘為25.55億元，醫務潤率為10.5%，而排名第二的是高雄醫學大學附設中和醫院結餘為12.33億元，相較之下，中醫大附醫足足高出13.22億元，多出1倍以上。

中醫大附醫主秘陳韋成表示，中醫大附醫以病人為中心，所有盈餘將投資在尖端儀器設備、AI軟硬體，發展生技醫療服務，提高醫療服務品質，以獲得病人肯定與信任。

知情人士向CTWANT透露，「地緣優勢、再加上機器先進，同時購買二線城市醫院，這是中醫大附醫能夠賺錢的原因！」台中另一家醫學中心台中榮總位置較偏，而且鄰近道路容易塞車，因此讓許多患者、急診都會選擇到中醫大附醫。

▲中醫大附醫董事長蔡長海積極整併地區醫院，旗下亞洲大學去年斥資75億興建豐原區「亞洲大學豐富健康產業園區」，未來興建醫院、長照、公托3機構，預計2028營運上路。（圖／資料照／CTWANT提供）

而中醫大附醫敢花大錢買最先進的機器，也讓患者對醫療品質更有信心。「雖然急診燒錢，但中醫大附醫的急診患者多數都會繼續住院，後續的手術、自費療程都能賺進許多醫藥費。」知情人士說，中醫大附醫的董事長蔡長海雖然是小兒科醫師出身，但經營頭腦卻不輸生意人。

76歲的蔡長海旗下有中國醫藥大學暨醫療體系、亞洲大學暨醫療體系，以及衍生企業長聖、長佳智能、聖安等上櫃（興櫃）公司…等26家，將學術、醫療、產業串聯成生態系，而且持續擴大，包括在興建中的中國醫藥大學附設台中市老人綜合醫院、1棟長照機構；另在豐原區興建亞洲大學附屬豐原醫院、1棟長照機構、公托及生技園區等。

知情人士表示，積極整併二線城市的地區醫院，不只能擴張病人數量，也可以將患者再轉入中醫大附醫，而中醫大附醫購買的先進儀器、高薪聘請的名醫，也能同時在學校、地區醫院靈活運用。

另一名醫界人士則認為，中醫大附醫是「衝自費」的典範，該院各科醫師常希望患者採用自費醫療，健保與自費之間的拿捏得宜，確實值得大部分醫院學習。「高層當然會給醫師設定『業績壓力』，但同時給醫師的酬勞確實也很吸引人，久而久之，只要選擇到中醫大附醫工作的醫師，自然就會積極推廣自費療程。」

不過，一位不願具名的外科醫師則認為推廣自費療程是必然的。「健保制度下，自費的藥物、療程當然比較有品質，所以也難怪醫師會建議患者購買自費醫療，如果患者經濟能力許可，這是雙贏局面。」

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