腎臟有很多水泡！多囊腎有家族病史　醫：功能正常免驚慌

▲醫師表示，腎功能正常，有水泡免驚慌只要規律量測血壓、多喝水、多運動，避免長期服用止痛藥增加腎臟負擔。（圖門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名30歲張女士無蛋白尿、腎功能正常，也無腎病家族史，但是健檢時發現腎臟有0.6公分的水泡，立即到醫院求診，擔心罹患俗稱泡泡病的「多囊腎」。門諾醫院腎臟內科醫師何承恩表示，「腎功能正常，有水泡免驚慌」只要規律量測血壓、多喝水、多運動，避免長期服用止痛藥增加腎臟負擔，自然能與水泡和平共處。



何承恩進一步說，透過腎臟超音波檢查顯示，張女右腎有兩個單純性水泡，左邊有一個，莫約0.6公分大小。因她過往並無腎臟病史，且腎功能指標正常，對單純性腎臟水泡，且無相關腎臟危險因子，通常無需任何治療，只需每三個月定期追蹤即可。

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熟料，張女三周後又來求診，擔心自己罹患俗稱泡泡病的「多囊腎」。何承恩表示，多囊腎患者的腎臟內會長滿不規律的水泡，水泡大小從鳥蛋到棒球大小都有可能；水泡不但侵犯腎臟，也可能長在肝臟等器官，是一種自體顯性基因遺傳，如果父母一人有多囊腎，小孩可能有一半機率也會有，男女的比例沒有很大差異。



他強調，多囊腎患者普遍有家族史，親族多半也有多囊腎的病史，或是因腎功能異常而洗腎。多囊腎的水泡，在30或40歲之後，會開始明顯增大、增多。雖然水泡持續增生，臨床卻無明顯症狀，偶有腰痛、血尿等非特異性症狀。也有患者一直到腎功能異常、開始透析治療時，才意外發現是多囊腎。



對於張女士的擔憂，醫師表示無需過度憂慮，透過積極控制血壓可以預防腎臟功能快速惡化。他強調，高血壓是影響腎臟健康的重要因素之一，若已有高血壓，務必要按照醫囑規律服藥，確保血壓穩定在理想範圍內，以降低對腎臟的負擔。

▲腎臟是沉默的器官，醫師建議每年應規律安排尿液檢查與腹部超音波，多運動、正常飲水才是真正的愛腎之道。

此外，何醫師也特別提醒，日常水分攝取相當重要，千萬不要因為腎臟內有水泡（囊腫）就擔心喝水會導致液體無法排出或累積於囊腫內。實際上，腎臟囊腫與喝水之間並無直接關聯，正常飲水有助於維持身體代謝及腎臟功能，反而不應該刻意減少水分攝取。他建議，除非醫師有特別指示限制飲水量，否則應保持充足的水分攝取，幫助身體代謝廢物，減少腎臟的負擔。此外，不要亂吃來路不明的成藥或中草藥，尤其更該避免長期吃止痛藥。畢竟吃下去的藥物，其中一部份也要由腎臟排泄，多餘藥物都會增加腎臟負擔。



適度的運動有益身心健康，日常運動並不需過度限制。除非水泡體積過大，劇烈競技、外力碰撞的運動，則小心為之。醫師提醒民眾，上廁所時也要注意尿液顏色，有無紅色的血尿，甚至合併排尿疼痛、解尿不順、腰腹疼痛等症狀要趕快到醫院就診。



醫師叮嚀：「腎臟是沉默的器官，與其焦慮水泡數量，不如每年規律安排尿液檢查與腹部超音波，多運動、正常飲水，才是真正的愛腎之道！」。