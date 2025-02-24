「5種病」可能透過接吻傳染！　蛀牙也中招

▲正常健康的人不容易因為接吻而得病。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

接吻，象徵愛意與親密，但你是否知道，這個浪漫的行為其實可能成為傳播疾病的隱形媒介？根據研究，10秒「法式接吻」會導致伴侶間交換約8000萬個細菌，口腔微生物相似度在親密伴侶間可達34%。儘管多數微生物無害，但部分病原體可能透過唾液傳播。但是，正常健康的人是不會容易得病的！

一些接吻常見的微生物

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重症醫師黃軒指出，「接吻病」真實存在！研究指出，接吻是傳播EB病毒（Epstein-Barr virus）的主要途徑，可能引發「傳染性單核球增多症」（俗稱接吻病），症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。

另外，疱疹病毒HSV-1一吻定可能終生帶原，全球約37億人感染口腔疱疹病毒，主要透過接吻傳播；病毒潛伏神經節，壓力大或免疫力下降時復發，嘴角水泡破潰時傳染力最強；深度接吻也可能傳播幽門螺旋桿菌，此菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。研究追蹤情侶發現，一方陽性者，伴侶感染率增加1.5倍！

蛀牙也「人傳人」？ 鏈球菌陷阱

期刊實驗顯示，情侶接吻10秒後，雙方唾液中的變形鏈球菌（致齲菌）相似度提升20%！蛀牙竟成「情侶病」，尤其家長親吻嬰幼兒更易傳播。

接吻注意事項？

1、口腔衛生：每天至少兩次刷牙並使用牙線，研究顯示牙周病患者的牙齦溝液含1×10⁶ CFU/mL致病菌。接吻前可用含氯己定（Chlorhexidine）的漱口水降低病毒載量。

2、避開黏膜破損：口腔潰瘍或牙齦出血時，HIV傳播風險提高0.1-1%。若伴侶有嘴巴疱疹（HSV-1病毒），發病期傳染風險達80%。

3、疫苗防護：接種EB病毒疫苗（研發中）可預防「接吻病」，而流感疫苗能降低60%呼吸道病毒傳播。COVID-19疫苗雖不防感染，但能減少重症風險

4、避免高風險行為：深吻伴隨的微量血液交換，可能傳播B肝病毒（HBV）。研究顯示唾液HBV DNA濃度可達1×10³ copies/mL。

5、環境選擇：酒吧等密閉場所接吻，呼吸道病毒（如鼻病毒），傳播機率較開放空間高3倍。

科學的浪漫 健康的親吻行為？

黃軒表示，接吻是人類情感交流的重要方式，接吻時可以釋放的催產素，你會歡愉，也可降低壓力荷爾蒙（皮質醇）18%！但也可能成為病毒與細菌的「隱形橋樑」。從 EB 病毒（接吻病）、單純皰疹病毒（HSV-1）、幽門螺旋桿菌 到 變形鏈球菌（致齲菌），親密行為中的微生物傳播風險不容忽視。研究也證實，深吻可大幅提升感染機率，尤其是當免疫力低下或伴侶已帶有特定病原時，風險更高。然而，透過接吻安全的健康行為，我們仍可以降低這些風險，包括：避免口唇皰疹發作期親吻、定期進行口腔與幽門螺旋桿菌篩檢、使用含氟漱口水、免疫低下者減少深吻頻率。

1、避開口唇疱疹發作期

2、定期口腔檢查+幽門桿菌篩檢

3、接吻前後，用含氟漱口水

4、免疫低下者，減少深吻頻率

5、親吻臉頰，替代嘴唇（病原體傳播率降低90%）

6、接吻後30分鐘內避免揉眼睛（防病毒經結膜感染）

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