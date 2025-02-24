「30種食物」可防癌　不同癌症這樣吃最有效！

▲食用抗癌食材，幫助大家預防勝於治療。（圖／Unsplash）

文／常春月刊

罹癌人數一直居高不下！根據衛福部113年統計，每4分2秒就有一人罹癌。對此，營養師高敏敏整理出美國癌症基金會公布的抗癌食材名單，預防勝於治療，一起靠飲食對抗癌細胞！

★蔬菜、全穀類

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．花椰菜 、白蘿蔔 、豌豆：對抗大腸癌

．櫛瓜：對抗直腸癌

．菠菜 、胡蘿蔔：對抗肺癌

．蘑菇 、羽衣甘藍：對抗乳癌

．糙米：對抗肝癌

★堅果

．亞麻籽：對抗乳癌

．核桃：對抗大腸癌

★水果類

．蘋果 、葡萄柚：對抗大腸癌

．藍莓 、覆盆子：對抗口腔癌

．黑莓 、小番茄 、西瓜：對抗前列腺癌

．草莓：對抗皮膚癌

．櫻桃：對抗直腸癌

．葡萄 、柳橙：對抗肺癌

．檸檬：對抗子宮頸癌

．木瓜：對抗攝護腺癌

．石榴：對抗乳癌

★辛香料

．大蒜：對抗大腸癌

．辣椒：對抗肝癌

．洋蔥：對抗咽喉癌

★飲品

．咖啡 、茶：對抗大腸癌

豐富抗氧化物 有助抗發炎、增強免疫力

高敏敏解釋，這些食材之所以可以對抗癌症，是因為富含豐富的抗氧化物，也就是天然植化素，不僅可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。不過，罹癌的原因一直是醫生研究的原因，家族遺傳、環境污染、生活過度壓力、不當飲食習慣，都有可能會增加我們罹癌的機率，所以這些罹癌食物要小心，如燒烤物、高脂肪、油炸物、發霉污染、醃漬煙燻、加工肉、檳榔、酒精，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，一起對抗癌細胞，吃出健康人生！

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