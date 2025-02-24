韓劇《外傷重症中心》爆紅　醫院「賠錢科別」曝

▲韓劇《外傷重症中心》詮釋的醫療第一線困境，讓許多醫護人員看了感慨萬千。（圖／翻攝自Netflix）

圖文／CTWANT

韓劇《外傷重症中心》爆紅，戲中反映醫療困境，尤其第四集一場預算會議上，獲利的「殯停美」贏得掌聲，虧損的外傷重症中心遭點名「改進」，格外引起台灣醫界共鳴。一位資深醫界人士向CTWANT透露，每年醫院賠錢科別名單時有變化，但「急重症」、「兒科」年年入榜。部分醫師透露，急重症有重大傷病補助，兒科不僅沒有，還要面臨少子化、自費項目少、人事成本高，財務報表更加難看。

《外傷重症中心》在農曆年間於Netflix上架，瞬間爆紅，甚至超車《魷魚遊戲2》，在台灣、韓國、香港、新加坡等多國皆奪下收視冠軍，累計觀看時數突破上億小時。

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許多醫療人員觀看此劇更是心有戚戚焉，尤其第四集一段醫院預算大會上，檢討公布各單位盈虧項目，獲利前三名單位分別是殯儀館、停車場、美食街，而每救一人、就虧損更多的外傷重症中心則被點名「改進」。

台灣醫療現況也是如此。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁苦笑道，「台灣醫院沒有殯儀館，但『美停企業』的確是業外收入很重要的來源！」「10年前的醫學中心大約都有平均8~9%的利潤，但健保總額制度施行後，2018年19家醫學中心竟高達10家醫務本業虧損，許多醫院都靠停車場、美食街等非醫務結餘獲利。」

胸腔科醫師蘇一峰甚至曾語出驚人的表示，「若不是美食街、停車場，台灣的醫學中心恐怕倒光光。」

▲美食街是醫院重要的業外收入之一，今年衛福部的定期醫院財報首次排除這筆款項，希望聚焦於醫院醫務收入。（圖／資料照／CTWANT提供）

財務報表數字難看的醫院科室，難免遭關切。2017年林口長庚醫院曾釀急診離職風暴，一口氣有47位醫師提出辭呈，驚動外界，導火線是醫院管理層為了不讓急診燒錢，決定減少病床、調整人力與分流機制，只為了降低急診病患人數，同時還處分急診主管，因此引發急診醫師群起激憤。

重症醫學醫師陳志金說，劇中的韓國與台灣一樣，是有「國民健康保險」的國家，急重症是「先治療，再申請錢」。

當時衛福部出面關切，長庚成立調查小組滅火，緊急撤銷人事懲處，同時取消先前的相關政策，行政高層也相繼請辭，但最後仍有30位醫師選擇出走。

林口長庚由於有股利收入，一直以來都是整體收支結餘最多的醫學中心，但仍然想解決急診這個「錢坑」，情況就跟《外傷重症中心》相似。重症醫學醫師陳志金說，劇中的韓國與台灣一樣，是有「國民健康保險」的國家，急重症是「先治療，再申請錢」。

危急現場的第一線醫師，依當下病情的判斷，必須進行緊急治療、使用高貴藥物、手術、使用高價儀器、做高價檢查等，一刻也不能拖延，執行完了，事後「國民健康保險」單位就會請專家來「審查」急重症醫師在危急當下的治療。

陳志金指出，專家審查是負責把關避免「有限的醫療資源」被濫用，立意是良善的，但關鍵就在於認定，有可能醫師做了10項處置，健保只給醫院8項的錢，甚至有些治療不止不給錢，醫院還可能會被罰錢。

林口長庚雖是收支結餘最多的醫學中心冠軍，但靠得是股利收入，醫療本業獲利有限，成了「錢坑」的急診，處境就跟《外傷重症中心》相似，2017年因而爆出集體出走事件，當時衛福部出面關切，長庚成立調查小組滅火，緊急撤銷人事懲處，取消相關政策，行政高層相繼請辭，最後仍有30位醫師選擇出走。

一位不願具名的兒科醫師表示，急重症起碼還有重大傷病的全額補助，相較之下，兒科沒補助、沒有自費項目，人事成本也高，財務報告更難看。南投市佳成小兒科院長婁曉東透露，兒科項目包山包海，根本就是個「小內科」，但人力配置卻比不上內科，。「再加上不是賺錢的單位，在醫院裡根本抬不起頭！」

再加上少子化嚴重，根據根據衛福部統計，近三年兒科住院醫師招募率僅有79.2%，是五大科（外科、婦產科、內科、急診、兒科）中「最慘」科別。

▲林口長庚2017年爆發急診離職風暴，當時一口氣有47位醫師遞出辭呈，震驚外界。（圖／資料照／CTWANT提供）

洪子仁說，醫院經營不易，每年的賠錢科別都會有所變化，但急重症、兒科已經算是固定名單。「急重症雖有全額補助，但由於是24小時輪班，人事成本非常高；兒科同樣人事成本高、自費項目少，而且疾病診斷難度高，看診速度較慢，所以容易虧損。」

洪子仁認為想改善困境，就要保障健保點值。「健保總額制度下，醫院若是超過服務量之後，費用就會被迫打折，在這樣的財務困境下，自然對急重症、兒科更加不利。」

洪子仁坦言，這兩年醫界真的撐不住了，才開始出聲期盼能改善健保總額制度，目前也的確有所改善。衛福部今年1月公布114年度全民健保總額預算，採醫界、付費者建議方案，成長率為5.5%，總額共9286.248億元。洪子仁說，此為近10年總額成長率最高，過去因總額成長率低的種種亂象，可望有所改善。

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