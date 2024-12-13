ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

陳文茜罹「黑色素癌第4期」　醫示警：死亡率超高！長5種痣小心

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜再爆罹患黑色素癌第四期。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

資深媒體人陳文茜肺腺癌復發，昨（12）日深夜發文透露，經過切片後發現不是多數醫生判斷的肺腺癌，而是「更惡的黑色素癌」，且已是第四期、擴散至多個器官。皮膚科醫師示警，黑色素瘤（癌）是所有皮膚癌中最惡性的一種，少見但死亡率最高，容易轉移、擴散至其他組織及器官而致命。當發現皮膚上出現「5種痣相」務必小心。

「黑色素瘤」又稱惡性黑色素瘤，是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，在所有皮膚癌中致死率最高。皮膚科醫師趙昭明曾指出，黑色素細胞瘤就潛藏在痣的變化中。馬偕紀念醫院皮膚科資深主治醫師吳育弘曾於衛教文章中寫到，黑色素癌雖只佔台灣皮膚癌7%，但因極易轉移、惡性度高，對於化療及放療效果都有限，因此死亡率很高，為所有皮膚癌中最受重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼皮膚科醫學會籲正視惡性黑色素瘤「痣」命。（圖／記者洪巧藍攝）

▲惡性黑色素瘤ABCDE自我檢查指標。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院皮膚科主任蔡呈芳曾在《健康2.0》頻道中衛教「這5種痣最危險」。他提到，每個人身上都有些痣，對於民眾而言，只要臉上、身上存在黑色凸起都稱為「痣」，不過在醫學上有些僅為單純性老化皮膚增生的脂漏性角化症。雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，務必盡速治療。

臨床上該如何區分是單純的痣，還是致死率極高的惡性黑色素瘤？蔡呈芳教你從「5大痣相」自我檢測：

A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十字」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。

B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。

C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就要提高警覺。

D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，即需高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。

E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。

蔡呈芳強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾千萬要留意。

▲▼黑色素細胞癌常見於肢節末端，臨床症狀色素不平均、不對稱。（圖／李志宏教授提供）

▲黑色素瘤又稱惡性黑色素瘤，是從黑色素細胞發展而來的癌症。（圖／李志宏教授提供）

台灣皮膚科醫學會提醒，亞洲人「惡性黑色素瘤」71%好發於四肢肢端，但民眾都在意臉部黑痣，反倒是手指、腳底則不太重視，恐怕因此錯過早期黃金治療期。事實上，惡性黑色素瘤為所有皮膚癌中致死率最高，第一期患者5年存活率可達80%以上，到了第四期下降只剩10%。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜指出，亞洲人惡性黑色素瘤的好發部位為四肢肢端，如手指腳趾、手掌腳掌、指甲等較難察覺處 。但根據調查，民眾對指甲、腳底等肢端痣的重視程度相當低，僅不到10%民眾會特別留意指甲、腳底等部位。

此外，調查也發現，民眾對有健康疑慮的痣認知不足，高達70%認為會痛、潰瘍有傷口與會流血才有問題，但沒有注意一旦痣的大小、顏色、形狀等產生變化時，有可能是惡性黑色素瘤的徵兆。朱家瑜提醒，民眾應隨時提高警覺觀察與留意身上的痣，一旦是一年內出現，且形狀大小規則不一、顏色不均等，就得多留意。

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

關鍵字： 醫藥新聞 陳文茜 肺腺癌 黑色素癌 皮膚癌 死亡率 皮膚科 惡性黑色素瘤 趙昭明醫師 蔡呈芳醫師 朱家瑜醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

從小被霸凌到大「露齦笑」！　牙冠增長術讓女子獲新生

新北公費流感疫苗即起擴大！開放30～49歲民眾接種

喝豆漿不只防腦中風、糖尿病　營養師推「6搭配」更好

陳文茜罹黑色素癌！國內近4成患者確診已晚期　台大醫揭好發部位

皮膚發炎恐致肌膚暗沉　醫示警：美白產品「2成分」易造成反黑

【廣編】助攻體力、支持行動力*　力增飲活力強化配方新上市

凌峰爆2度中風！　醫揭「8大徵兆」常常被忽略

陳文茜罹「黑色素癌第4期」　醫示警：死亡率超高！長5種痣小心

長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會 精神科醫師：搭配回診效果更好

她驚揭「6健康食物」其實超胖！喝一杯糖分直接爆掉

讀者迴響

回到最上面