女性更年期注意5大代謝警訊！腹部脂肪易堆積　醫推飲食法助改善

▲醫師指出，45歲以上更年期女性經常出現腹部肥胖、血脂升高、血糖波動等狀況，且比例隨年齡增加而上升。。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

更年期是女性生理轉折點，醫師指出，因為雌激素逐漸減少的過程中，身體的新陳代謝速度也隨之下降，可能會有包含腹部肥胖、血脂血壓升高、血糖波動等警訊，若忽略這些代謝變化，不僅有危害內在健康的風險，還可能讓肌膚彈性流失，提前出現細紋與乾燥。醫師整理更年期女性5大飲食心法，可改善代謝狀況。

美兆健檢診所新陳代謝科醫師林素菁指出，更年期女性的新陳代謝改變，主要是由於雌激素減少影響脂肪分解及胰島素敏感性，不僅使得脂肪更容易堆積於腹部，也增加罹患代謝症候群的風險。林素菁解釋，代謝變慢並非瞬間發生，而是以不同的健康警訊逐步呈現。更年期女性應密切觀察的「5大代謝警訊」：

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體重明顯增加： 特別是腹部脂肪堆積，形成「中廣身材」。

體力下降： 日常活動顯得更費力，容易感到疲倦。

血壓升高： 偶爾感覺頭暈或心悸，可能是血壓變動的跡象。

血糖波動： 餐後出現嗜睡或能量快速流失。

血脂異常： 醫療檢查中出現膽固醇或三酸甘油酯數值偏高。

面對代謝減緩的現象，飲食調整是更年期女性最直接且有效的應對策略，林素菁提出更年期飲食的5大心法，幫助女性改善代謝狀況：

選擇低升糖指數食物： 減少精緻澱粉，改以全穀類、糙米或地瓜取代白米飯，有助穩定血糖波動。

增加高品質蛋白質： 攝取魚肉、雞胸肉、豆腐等優質蛋白，能維持肌肉量並提升基礎代謝率。

攝取健康油脂： 以堅果、酪梨、橄欖油取代飽和脂肪，有助保護心血管健康。

補充膳食纖維： 新鮮蔬果與全穀類能促進腸道健康，並延緩飯後血糖上升速度。

避免高糖分飲食： 少喝含糖飲料與甜點，降低脂肪囤積機會。

林素菁強調，代謝健康並非一蹴可幾，而是需要持續投入的過程。維持代謝穩定能延續體能，改善生活品質，甚至能讓肌膚更具光澤與彈性。