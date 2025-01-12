翁突劇烈腰痛！竟是腹部「隱形炸彈」破裂　4族群是高風險

▲醫師提醒，「腹主動脈瘤」初期症狀不明顯。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

一名70多歲老翁突劇烈腰痛腹痛，緊急送醫檢查發現是「腹主動脈瘤破裂」。醫師提醒，腹主動脈瘤常被稱為「隱形炸彈」，由於初期症狀不明顯，往往只有在破裂後才被發現，治療難度大幅增加，包括「高血壓、抽菸、糖尿病及家族病史」是主要風險因素，建議定期接受超音波檢查。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐指出，老翁腹主動脈瘤直徑長達10公分，超過正常動脈的三倍，且瘤體上端與腎動脈距離不到1.5公分，屬於高風險的「瘤頸過短」案例，考量老翁年紀大且有抽菸習慣，因此採用血管內支架及血管內錨釘的微創技術，只在腹股溝處開兩個小傷口就完成手術，讓病人快速脫險。

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鄭伊佐進一步指出，江姓老翁長期抽菸，過去就曾發現腹部有跳動性腫塊，但因沒有不適感而未就醫檢查，腹主動脈瘤常被稱為「隱形炸彈」，由於初期症狀不明顯，往往只有在破裂後才被發現。

鄭伊佐提醒，高血壓、抽菸、糖尿病及家族病史是主要風險因素，建議高危險族群定期接受超音波檢查，若出現腰痛、腹痛或摸到腹部有跳動性腫塊，應立即就醫檢查，以免延誤治療時機。