他夜咳窒息送加護、不到1個月又心肌梗塞　肺阻塞再惡化風險升9倍

▲胸重學會與國健署共同推動「肺阻塞照護介入五關鍵」。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名62歲肺阻塞病人因輕忽平常咳痰喘症狀嚴重，某日夜咳不止無法呼吸送急診住進加護病房，鬼門關走一遭的他，一個月內又發生急性心肌梗塞險送命。台灣胸腔暨重症加護醫學會示警，肺阻塞高風險族群再次惡化機率是低風險者的9倍，提醒照護介入5大關鍵。

台灣每年有超過6千人因為慢性下呼吸道疾病死亡，其中又以「肺阻塞（慢性阻塞性肺病，COPD）」最為常見；細究病因，其實有超過90%肺阻塞（COPD）病人與吸菸或二手菸有關。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺阻塞病人正面臨「四高」危機，高死亡率、高住院率、高惡化率以及高共病率，也揭示肺阻塞已進入優化治療品質的階段。

台灣胸腔暨重症加護醫學會針對全台北、中、南、東共12家醫院，收集1,051名的肺阻塞病人風險暨照護普查報告，結果顯示，有肺阻塞惡化史及其他高風險因子的病患，再次發生惡化，包含需處方口服類固醇、抗生素以及住院急診的機率為低風險病患的9倍；肺阻塞病人若有心血管疾病，再惡化風險更增加4.4倍，恐引發更多致命症狀，急需綜合照護介入。

北榮呼吸治療科主任柯信國表示，咳痰喘悶是肺阻塞的主要症狀，許多病人都沒想到這樣的症狀竟會導致急診甚至送命。今年學會與國健署共同推動「肺阻塞照護介入五關鍵」，分別是：戒菸、肺復健、營養評估、疫苗施打、藥物治療。

普查報告指出，未吸菸者相較於已戒菸、持續抽菸的肺阻塞病人，中重度肺阻塞惡化風險下降29%、心血管惡化風險下降22%；本身有接種新冠、流感或肺鏈等與肺部保護相關的疫苗者，比未接種疫苗的病人，中重度惡化風險降低了13%。

至於肺復健也是關鍵之一，柯信國指出，肺復健並不罕見與複雜，是大型醫院胸腔科常設的治療項目，依照不同病情有儀器介入與呼吸肌力訓練等，報告中發現，接受肺復健者與未接受者相比，中重度惡化風險下降34%，然而，目前僅有兩成患者執行肺復健，顯示要降低肺阻塞的風險，仍需加強提升病識感與積極推廣肺復健。