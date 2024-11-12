醫實測「飯後超慢跑」10分鐘！驚見血糖猛降17%：效果相當厲害

▲醫師實測飯後超慢跑10分鐘，驚呼「效果相當厲害」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

風靡全球的「超慢跑」不只深受長輩們喜愛，就連醫師、各界專家都激推它的神奇效果。中醫師高晧宇此次實測在嗑了800大卡的燒肉便當2小時後，進行10分鐘超慢跑，測量血糖值降幅達17.2%，讓他忍不住直呼「相當厲害」。此外，他也發現在超慢跑的過程中，不只爆汗，還一直放屁，顯現其能加速腸胃蠕動、促進消化。

高晧宇醫師在YouTube頻道分享影片，實測吃完燒肉便當，血糖會上升多少，以及在超慢跑後對血糖的影響。他先測自己空腹8小時的飯前血糖是103 mg/dl，接著吃了一個超商販售的奮起湖燒肉便當，其中碳水化合物約124.9公克，而糖分則有8.9公克，再另外搭配100公克煮熟的高麗菜，總熱量約800大卡。

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高晧宇在吃完便當後，為了配合一般人的作息與習慣，要先洗碗或外食付錢，再加上飯後若立即運動可能導致腹壓上升、引發胃食道逆流而頻頻打嗝，因此他先休息2小時，等待腸胃道有所消化再去跑步。休息完畢後，他先測量飯後血糖為139 mg/dl，接著開始超慢跑10分鐘，再測血糖竟降至115 mg/dl。

▲進行10分鐘超慢跑，醫師測量血糖值從139 mg/dl降到115 mg/dl。（示意圖／pixabay）

「你不敢想像超慢跑的效果竟然這麼好！」高晧宇驚呼，血糖從139 mg/dl降到115 mg/dl，竟只花了10分鐘，且在超慢跑的過程中，即便有開冷氣還是流了不少汗；不僅如此，他還一直在放屁，證實超慢跑的確會讓腸胃蠕動得更好。

高晧宇根據2023年《運動醫學雜誌》有研究發現，若已是糖尿病患者，最重要的是控制飯後血糖，若沒有控制好，未來罹患很多疾病的風險就會上升；相對地若有控制好飯後血糖，未來罹患低發炎性疾病風險就能降低，包括關節炎、非酒精性脂肪肝。他強調，糖尿病患者在飯後運動、超慢跑，效果就像短效胰島素，其實很不錯。

若想要幫助血糖控制得更好，高晧宇建議，可以做些阻力運動，而最好的方式就是「深蹲洗碗」，可以訓練股四頭肌，有利於走路不易跌倒，膝蓋也比較不會痛，也能增加身體肌肉對血糖的運用。

▲超慢跑是很棒的運動入門選擇，幾乎沒有年齡限制。（示意圖／達志）

針對超慢跑，初日診所家庭醫學科暨減重專科醫師魏士航說明，超慢跑幾乎沒有年齡限制，對許多族群而言是很棒的運動入門選擇。因其屬於低強度運度，普遍適合各年齡層，但若本身患有心血管疾病、代謝性疾病如糖尿病、腎臟病的患者，病情未控制且平時沒有任何運動習慣者，運動（超慢跑）前應接受專業醫療的篩檢跟評估。

魏士航補充，或有上述三類疾病，就算平時有運動習慣，一旦出現胸悶胸痛、頭暈、心悸、心雜音、呼吸困難、下肢水腫等症狀，也不適合在未接受醫療評估前進行運動。另外，若有胃食道逆流、足底筋膜炎、骨關節炎急性發作有紅腫熱痛症狀時，也不適合超慢跑。