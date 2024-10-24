蕁麻疹分兩種　紅、腫、癢「持續超過6周」是分辨關鍵

▲紅、腫、癢持續超過6周恐是慢性自發性蕁麻疹，醫籲及早就醫與治療。（圖／皮膚科醫學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

蕁麻疹是國人常見的皮膚病症之一，每到秋冬等天氣變化時節就容易發生、症狀加劇。醫師指出，蕁麻疹可分為「急性」與「慢性」，兩者成因與維持時間大不同，當症狀反覆持續6周以上，很大機會就是慢性蕁麻疹，然而不少患者會以為「忍一下就好」延遲就醫反而讓症狀頻繁發作或惡化。

長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓表示，急性蕁麻疹通常為急性過敏，症狀多半在數日或1至2周內消失；至於慢性蕁麻疹症狀會反覆持續超過6周以上，而且病程往往較久，研究指出半數以上的患者病程會超過1年。據統計，台灣高達16萬人口受慢性蕁麻疹影響 ，其中以慢性自發性蕁麻疹為大宗，女性罹患風險較男性高兩倍。

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雖然慢性自發性蕁麻疹一般可依發病時間做簡單區分，但陳俊賓指出，門診觀察許多患者對慢性自發性蕁麻疹具有迷思而延後就醫，像是當全身皮膚會出現形狀不規則、大小不一的紅疹時，患者會以為忍一下就好，或是與急性蕁麻疹、過敏等混淆等，嘗試調整生活習慣、改善環境、避免特定食物等，卻未好好就醫治療，使得症狀一直反覆出現、無法痊癒。因此，慢性自發性蕁麻疹從出現症狀到確診平均長達兩年 ，較其他皮膚疾病較久。

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲表示，慢性自發性蕁麻疹為皮膚免疫系統過度活化，如同箭在弦上一般。當誘發因素出現，比如說壓力、慢性發炎等，開始產生蕁麻疹症狀。

陳俊賓説明，慢性自發性蕁麻疹大多數和食物、空氣髒污無直接關係，主要成因為自體免疫系統過度活化，進而錯誤地攻擊自身的皮膚組織與觸發炎症反應，難以自然緩解。

而在症狀頻繁發作下，將容易合併多種不同疾病，像是甲狀腺炎、焦慮症、抑鬱症、及自體免疫疾病等。陳俊賓分享，臨床也常見有患者因為慢性蕁麻疹搔癢，不自覺去搔抓病灶，反而抓破皮膚引發慢性濕疹，兩種疾病共同出現。

▲皮膚科醫學會LINE@ 一站整合「國際通用 UAS7 蕁麻疹檢測表」、 「蕁麻疹治療共識」等衛教資訊。（圖／皮膚科醫學會提供）

卓雍哲強調，慢性自發性蕁麻疹對患者影響深遠，不僅是皮膚上腫脹、搔癢的不適感，以及心理健康的雙重打擊，研究指出7成患者工作效率受影響，平均缺勤率更達36% ，生活品質大打折扣；因此及早介入與持續治療是關鍵。

依照現行台灣皮膚科醫學會的治療共識逐步治療，第二代長效型抗組織胺為慢性自發性蕁麻疹第一線用藥，若治療效果不彰，也可建議增加長效型抗組織胺的劑量或加入生物製劑進一步治療。另外，壓力管理和保持心理健康也是很重要的輔助治療方式，患者可調整生活節奏與作息，紓解壓力，幫助改善病情。

適逢10月「世界蕁麻疹日」，為提高病識感與提供患者全面性支持環境，台灣皮膚科醫學會推出「蕁麻疹資訊站」LINE@，並將疾病具象化為「蕁寶」，打造全方面衛教資訊平台，助民眾及早發現問題與治療。

▲ 患者可藉由蕁麻疹資訊站LINE中「蕁人啟示」互動，即時了解治療控制狀況。（圖／皮膚科醫學會提供）