冬天攝護腺肥大症狀加劇　屏基引進微創水蒸氣消融術

▲屏基泌尿科主任錢家陞。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

冬天除了好發心血管疾病，許多攝護腺肥大的患者，也會因為天氣變冷症狀加劇，甚至小便解不出來。屏東基督教醫院泌尿科近期引進微創水蒸氣消融術，相較於傳統手術更少侵入性，性功能副作用甚微，提供攝護腺肥大患者更多醫療選項。

屏基泌尿科主任錢家陞表示，攝護腺是男性生殖系統的一部份，男性膀胱頸下方包圍著尿道。隨著年齡增長，攝護腺體組織出現增生和腺體腫大的現象，肥大的組織會逐漸向內壓迫到包圍在中間的尿道，導致尿道功能性的狹窄和排尿困難的症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一般來說攝護腺良性增生早在40歲就已經開始，51至69歲發生率約有50%，70歲以上男性60％有攝護腺肥大的疾病。以屏東縣50歲至69歲人口123481人70歲以上48710人來計算，至少有35000人有攝護腺肥大的困擾。患者可以先透過調整生活習慣及藥物治療來改善症狀，如果藥物治療難以控制症狀，就需要考慮接受手術治療。

錢家陞指出，過去患者會擔心影響男性雄風而遲遲不願意動手術，現在攝護腺水蒸氣消融術，藉由專屬的消融裝置對攝護腺注射加熱的無菌水蒸氣，透過熱對流使多餘的攝護腺組織萎縮進而改善症狀。這種微創的新方法適用於攝護腺增生組織30～80公克以內的患者，不動刀、沒有切割、幾乎不出血，保留射精阜，相較於傳統攝護腺手術更少侵入性，且不會破壞尿道結構，因此無尿道、性功能等相關副作用，對希望保留射精功能的年輕病患來說是優選；加上手術時間只要10分鐘，手術時間短且麻藥使用少，也適合手術風險高的老人家。

月前一位69歲攝護腺肥大患者被小便無力及頻尿的現象困擾多年，服用藥物兩年仍改善有限，於是接受醫師建議施行微創水蒸氣消融術，住院一天就出院，拔掉尿管後解尿順暢，症狀明顯改善。