醫界提罕藥退出健保總額　國健署長：邏輯在哪？

▲國民健康署署長吳昭軍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保會昨日開會討論明年度健保總額，「醫院、西醫基層」兩部門總額協商破局，醫院代表會中提出將罕藥專款「歸零」，全數改由公務預算支付，引發爭議。衛福部國民健康署署長吳昭軍今（27）日說明，國健署負責疾病預防與早期發現，至於疾病治療，是健保所應涵蓋的部分，「罕藥本來就是疾病治療，不知邏輯在哪裡。」

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億元，而高推估則是5.5%，相當9286億元，更是有史以來最高。而健保會25日展開總額協商，4大總額部門中，僅牙醫、中醫取得共識，醫院、西醫基層均破局，預計將在今日健保會繼續討論。

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會中醫院代表認為，依照罕病相關法規，罕病藥費應該回歸公務預算，而非在總額之中，但遭到付費者代表與健保署反對，造成雙方意見不一致。

若退回公務預算，罕病法主管機關為國健署，吳昭軍今日出席2024「Fit for Life運動健康 永續人生」全民運動與健康政策國際研討會受訪直言「罕藥本來就是疾病治療，不知邏輯在哪裡，有人生病健保不付，這與健保違和！」

吳昭軍解釋，國健署負責疾病預防與早期發現、早期介入，至於治療，健保法明文規定，國人罹患疾病，是醫療健保所應涵蓋的部分，相關費用留待有智慧的人一起決定。不過「罕病就是疾病，更是弱勢的疾病」他個人認為，這本來就是疾病治療的一環。

吳強調，罕病治療就是醫療費用，國健署從事相關預防、篩檢，能夠在前端把病人預防疾病發生，及早找出疾病，對民眾健康顧得好，也能減輕健保負擔。而疾病治療是一個過程，一個新藥進入台灣，要取得藥證，一定要取得食藥署許可證，進入健保給付前，能夠更縮短、快速，幫助病人取得藥物，健保無法給付之前，訂有藥物取得的補助辦法，協助病友。

「罕藥沒有被排除在總額之外！」石崇良昨日表示，今年罕藥經費已經達到100億元，明年還會持續成長，最近光是SMA的藥物400名病人全面接受治療，一年的藥費高達550億到600億元，400名病人就需近20億到30億元預算，為此，行政院已經另外撥20億元公務預算到健保基金來挹注罕藥費用。他強調，罕藥使用明年預算絕對比今年更高，目前沒有被排除在總額之外。

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）