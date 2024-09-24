94%長者營養未達標！專家曝2大原因　69歲阿公每天只吃吐司夾蛋

▲「高齡餐食調查報告」發現，以國健署的每日營養攝取量來看，僅有6%的人是真正達到目標。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

弘道老人福利基金會發布「高齡餐食調查報告」，發現超過半數的長者一日三餐都無人陪伴，且雖然有近81%自認為吃得營養均衡，但實際確認，以國健署的每日營養攝取量來看，僅有6%的人是真正達到目標。營養師指出，長輩最難達到營養是「每日吃到一次堅果種子」，原因可能與牙口不佳或經濟因素有關，其次則是「每天吃到二種水果」。

弘道老人福利基金會今（24）日發表「高齡餐食調查報告」，問卷對象共1035位長輩，擴及10縣市、經濟狀況包括中低收入住、邊緣戶及一般戶。調查發現，在餐食準備部分，有近5成的人是自行烹煮，更有近81%認為自覺吃得營養均衡，實際調查卻僅有6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量。

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調查指出，在用餐陪伴上，有51.3%的長者一天三餐皆是獨自吃飯。此外，高達90%的長輩每天其實會吃足3餐，並有94%自覺飽足；卻有76%的長輩在過去三個月出現體重降低的情況。

弘道基金會執行長李若綺說，雖然體重降低有不同的原因，但普遍而言，人體對食物營養的吸收率會隨著年齡增長而降低，若無法注意飲食的均衡攝取，即便一天三餐都有吃，對長輩的身體健康可能還是無法達到真正的助益。

彰化縣69歲的王阿公獨居於八卦山半山腰，平時領取中低收補助、繳完房租後，就所剩無幾，因此吃得十分簡便。他說，自己常常一份吐司夾蛋、或是一鍋粥搭配罐頭就打發。

營佳營養諮詢中心社區營養主任林孟瑜提到，在每日飲食指南中，針對六大類食物每日攝取量來看，「每天吃到兩次以上的蛋豆魚肉海鮮」等蛋白質攝取上，有57.4%的人幾乎每天可達基本攝取量；「每天攝取一次乳製品」的部份也有53.2%可達到。

林孟瑜說，最無法達到的是「每日吃到一次堅果種子」，僅14.6%的人可每日達標，其次難達到的是則是「每天吃到二種水果」，僅28.2%可每日達成。她分析，前者有不少人是因為牙口或經濟考量；後者則可能擔心保存問題，但建議，堅果可改由「無添加的粉狀堅果」，方便早餐搭配，且每天一湯匙，就可以獲得一天需要的營養份量。

林孟瑜表示，台灣水果非常豐富，可選擇保存較久的種類，如：蘋果、柳橙，或是當季水果互相搭配，可達成每日攝取量。

林孟瑜說，要想達到健康餐盤，最簡單的就是先確認每一餐中的蛋白質份量是否達到一個手掌心，蔬菜則達到一個拳頭大小，或是碗裝的蔬菜量至少要半碗以上。她提醒，每一餐一定要有好的澱粉，包括全榖雜糧或主食類，另外因為乳製品的鈣質相當豐富，也可一天一到兩杯；水果在飯後補充，則可以一餐一個拳頭或掌心大小來衡量。

李若綺總結，受訪的上千名長輩，有312位經濟弱勢戶，其中僅12人受限於經濟因素而每天吃2餐以下，佔比約3.8%，由此可知目前在政府與社福資源的廣布下，讓長輩「吃得飽」或許已不是太困難的事，但如何讓長輩真正吃得健康又營養，則是一個更重要的大課題。

高齡餐食調查報告共調查全台1035份問卷，以弘道預照服務居家關懷長者與實體點長者為對象，在10縣市進行普查，並透過實體訪談、線上填寫方式蒐集資料。