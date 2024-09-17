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中秋團聚烤肉high不起來！醫：失親者小心「憂鬱症、延續性哀傷」

▲▼烤肉,烤雞,火烤。（圖／達志影像／示意圖）

▲台灣有中秋團聚烤肉的文化。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

自古中秋節即是一家團圓的時候，台灣更在近幾十年發展出中秋烤肉的文化，親友趁節日可更緊密的連結在一起，但對有親屬已過世的人或是因故無法團聚的人來說，每到這種時節，對親屬更是思念，情緒甚至會變得比較低落。對此，醫師指出，這時除了要注意憂鬱症之外，還要留意「延續性哀傷」。

國泰綜合醫院精神科主治醫師黃鼎元指出，憂鬱症常見症狀除了情緒低落、對本來喜歡的事物失去興趣、自我價值感低落，或出現結束生命的念頭之外，還包含了生理機能的失調，包含睡眠、食慾、注意力、和思考動作的流暢性。

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而在目前精神科使用的《診斷與統計手冊第五版（DSM-5 TR）》中，除了憂鬱症之外，與之相關的還有最新被列入的延續性哀傷（Prolonged Grief Disorder）。

黃鼎元說明，延續性哀傷與一般失親的哀傷差異在於症狀持續的時間，人在面對哀傷時，會經歷所謂的「哀傷五階段」，包含「否認與隔離、憤怒、討價還價、沮喪、接受」，需要注意的是這五階段並不一定按照順序出現，也可能在不同階段前後擺盪。

黃鼎元進一步提到，在延續性哀傷的個案中，在重要他人去世之後，哀傷的症狀超過1年以上、兒童青少年持續6個月以上，這樣的哀傷狀態會影響到功能，例如日常生活、工作、社交、和人際關係等等。

哀傷的症狀則包含了認為自己的一部分已經隨著他人死去、無法相信他人已經離世、迴避可能提醒他人已經離世的事物或場合、對於情感的麻木、覺得生命不再有意義以及極度的孤獨感等。

黃鼎元強調，節日的慶祝活動和團圓場景可能讓延續性哀傷症的症狀加劇，個案對自己無法參加節日的慶祝活動感到自責或內疚情緒，或對於回憶起已故親友的相關的事物感到痛苦。而目前在治療上，除了藥物之外，也可搭配心理治療同步進行，就診時若有家人或是重要他人陪同，在康復的階段不須單打獨鬥，也是康復的良好預後因子。

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