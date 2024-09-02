8月「熱傷害」送醫增6成！醫曝嚴重後果：恐急性腎衰竭

▲根據統計，今年8月熱傷害比去年多6成。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

高溫不斷，熱傷害頻傳！根據衛福部統計，8月份因為熱傷害送醫人數總計716人次，比去年同期8月增加超過6成。對此，醫師提醒，腎臟是負責維持人體液體平衡的器官，對極端高溫特別敏感，熱傷害還可能產生橫紋肌溶解，若沒有即時治療，肌肉破壞的太嚴重，會導致腎臟機能損傷，甚至是嚴重的急性腎衰竭。

根據衛福部最新統計，今年8月總計有716人次因熱傷害送醫，比去年8月的442人次，增加了61%；統計人次中包括中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致的中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光的影響等。

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台北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同指出，面對高溫時，除了全身性發炎反應，人體也會因大量流汗、蒸發等導致水份快速流失，若水分補充不及或不足導致脫水現象，恐造成腎臟損傷。

謝至同說，人體體溫調節中樞主要是透過皮膚、毛細孔、血管和呼吸的傳導、對流、輻射和蒸發來進行調節，因此無論哪個族群若出現熱傷害，症狀大多相似，例如全身無力、頭痛頭暈、口乾想吐甚至肌肉抽筋等，嚴重的還可能出現中樞神經異常，甚至意識不清或昏迷。

在高危險群方面，包括長時間暴露在戶外的工作，例如軍人、戶外勞動者、農林漁牧、建築工程等或一些密閉空間者、運動選手等都是危險族群，其他像是過度肥胖、年長者、孕婦甚至嬰幼兒也都具有風險，面對炎熱高溫，身體調節能力較慢都要特別注意。

謝至同提醒，為降低熱危害帶來的身體負擔與影響，溫度、濕度以及暴露的時間都是關鍵，高溫悶熱或烈日曝曬的環境，容易導致體溫調節失衡，而溼度太高的環境，也會讓人體代謝蒸發的效率變差，都儘量不要待太久，另外適時補充水分及電解質也助於舒緩。