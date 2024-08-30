生命線增加「線上文字協談」服務　3年破千人次求助

▲衛福部心健司與生命線合作，辦理線上文字協談，提供青少年心理支持服務。（示意圖／達志影像）

記者張乃文／台北報導

年輕族群遭遇心理困擾時，常會陷入思考與情緒紊亂的迴圈中，衛福部心健司司長陳亮妤提到，透過國際生命線的公私協力，自111年起辦理「全台生命線青少年心理健康網路支持平台計畫」，透過線上文字的協談，提供青少年即時心理支持服務，挹注經費持續增加，自111年服務迄今已超過1500人次。

陳亮妤說，生命線服務自馬偕博士引進至今已歷史悠久，但近年透過統計數據觀察到，入線的年齡層愈來愈大。她表示，生命線接聽是以電話方式，但年輕人會使用手機網路、LINE的情況較多，也因此想跟進歐美模式，發展線上協談，也委託生命線試辦，目前持續擴大辦理。

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陳亮妤提到，有些人無法用口述說明自身的感受，但他們的憂鬱焦慮可能可以用文字表達，而計畫至今，經費挹注已3年，目前和花蓮縣、嘉義市、新北市及嘉義縣等各地生命線協會共同合作。她表示，生命線據點共22縣市，但上述合作線上協談的據點，並不代表只有那些縣市的人可使用這項服務。

陳亮妤提到，會持續盤點整體的服務量能，並視情況增加。她表示，目前試辦情況效果還不錯，但還是要留意，線上服務者，對於自殺防治即時救援的能力是否足夠。像是線上對談者若發出一些警訊，下一步該如何進行，這必須透過訓練，相較於行之有年的電話服務，線上協談的受訓還須完整，若後續順利也有信心可擴大。

陳亮妤說，統計111年度為130萬、112年度約挹注190萬元經費，實際服務約880人次；113年度經費約385萬元，預估服務約2187人次；114年度預估挹注501萬元，預計服務2937人次。

心健司提醒，遭遇心理困擾時，常落入以下三「不」心態，陷入思考與情緒紊亂的迴圈中，而延誤解決心理困擾的最佳時機，像是心累「不」想講，因為成長於數位環境下，年輕族群習慣於網路社群抒發憂鬱情緒，面對真實情境下師長或家長詢問，則常回應「心累懶得說」、「不想講」、「不知道怎麼講」。

或是我「不」用你管，心健司提到，年輕族群遭遇心理困擾時，通常以不驚動學校、家人的狀況下，以忍耐或自我傷害方式處理情緒問題。還有你「不」會懂我，有一位青少年曾說「把自己的煩惱說出來是一場沒有勝算的冒險。」不被理解、遭受否定或異樣眼光等多重恐懼與擔心，是阻礙青少年求助的原因。

心健司提到，文字協談會以網路為媒介，提供即時線上文字協談服務，不需身份認證之匿名協談服務，也不批判、不責備，以傾聽與陪伴共度難關。服務時間為每週一至週五13:00～17:00、18:00～01:00，可透過生命線台灣總會網站加入官方臉書或LINE好友，發送訊息即可進入線上文字協談平台。