ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

類似老年癡呆！醫解析「慢性水腦症」7徵兆：發展慢易誤診

頭皮,頭髮,頭皮屑,抓癢。（圖／達志／示意圖）

▲慢性水腦症和老年癡呆症的症狀類似，容易誤診。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

經常性忘東忘西、易怒不一定是失智症！醫師指出，在神經外科門診常見「慢性水腦症」患者，發生原因是老年人因大腦退化，腦組織萎縮或腦循環功能下降，常見症狀包括「記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩定容易生氣或憂鬱、走路不穩容易絆倒、排尿困難或尿失禁」等，症狀類似老年癡呆症，但慢性水腦症室可透過手術治療。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞指出，在人體大腦中，有一些特定組織會持續分泌腦脊髓液，該液體的作用是在腦部和脊髓中循環流動，起到保護和緩衝的作用，它同時也參與神經細胞的營養交換與新陳代謝，最後回歸進入血液循環，當這種液體的生成體積過多或者回收發生堵塞時，就會導致水腦症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水腦症一般可以分為急性和慢性兩種，急性水腦症經常伴隨其他嚴重問題一同發生，成為腦出血、中風、腫瘤、或腦膜炎的常見併發症。但慢性水腦症相關症狀發展緩慢，可能需要幾個月甚至幾年才會變得明顯，極容易被忽略或誤診。

莊淵丞進一步說明，常見症狀包括記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩定容易生氣或憂鬱、走路不穩容易絆倒、排尿困難或尿失禁等，由於臨床表現與老年失智、各種腦血管及腦神經病變疾病相似，因此需安排影像檢查如電腦斷層掃描來確認腦部結構，判斷腦室是否擴大以及積水。

慢性水腦症的治療以引流管手術為主，經由埋入體內的引流管，可將多餘腦脊髓液從大腦引流至胸腔、腹腔等位置，一方面減少腦部的積水與壓力，另一方面讓胸腔、腹腔的其他器官分擔回收腦脊髓液。

莊淵丞提醒，若能盡早發現診斷，盡早接受治療，可以顯著減輕症狀，家中長輩年齡隨著時間逐漸增長時，健康方面的風險因子也會越來越多，要多加留意觀察長輩身體發出的警訊，及早發現、及早就醫介入治療。

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

關鍵字： 慢性水腦症 失智症 老年癡呆症

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「整夜都在做夢」失眠3型態　中醫揭4招改善：別用喝酒助眠

類似老年癡呆！醫解析「慢性水腦症」7徵兆：發展慢易誤診

幼兒園大班學童1成有近視！醫揭三迷思：戴眼鏡不會加深度數

不只臉要防曬！眼睛長期暴露紫外線　醫揭4傷害：長時間開車小心

別再把胃藥當保健食品了！　醫警告2嚴重後果

黴漿菌感染「年齡擴展」2族群增！醫示警嚴重問題：首選治療恐失效

心跳一度停止2秒！他重度睡眠呼吸中止症　恐致嚴重心律不整

身障權法修法未納「自立生活」　民團：身障者上廁所次數也受限

4原因害夏季失眠！　專家教你「8大睡前飲食」超助眠

50歲男半年內「2度上廁所昏倒」！心臟醫揭主因：中年人較常見

讀者迴響

回到最上面