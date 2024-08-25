類似老年癡呆！醫解析「慢性水腦症」7徵兆：發展慢易誤診

▲慢性水腦症和老年癡呆症的症狀類似，容易誤診。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

經常性忘東忘西、易怒不一定是失智症！醫師指出，在神經外科門診常見「慢性水腦症」患者，發生原因是老年人因大腦退化，腦組織萎縮或腦循環功能下降，常見症狀包括「記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩定容易生氣或憂鬱、走路不穩容易絆倒、排尿困難或尿失禁」等，症狀類似老年癡呆症，但慢性水腦症室可透過手術治療。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞指出，在人體大腦中，有一些特定組織會持續分泌腦脊髓液，該液體的作用是在腦部和脊髓中循環流動，起到保護和緩衝的作用，它同時也參與神經細胞的營養交換與新陳代謝，最後回歸進入血液循環，當這種液體的生成體積過多或者回收發生堵塞時，就會導致水腦症。

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水腦症一般可以分為急性和慢性兩種，急性水腦症經常伴隨其他嚴重問題一同發生，成為腦出血、中風、腫瘤、或腦膜炎的常見併發症。但慢性水腦症相關症狀發展緩慢，可能需要幾個月甚至幾年才會變得明顯，極容易被忽略或誤診。

莊淵丞進一步說明，常見症狀包括記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩定容易生氣或憂鬱、走路不穩容易絆倒、排尿困難或尿失禁等，由於臨床表現與老年失智、各種腦血管及腦神經病變疾病相似，因此需安排影像檢查如電腦斷層掃描來確認腦部結構，判斷腦室是否擴大以及積水。

慢性水腦症的治療以引流管手術為主，經由埋入體內的引流管，可將多餘腦脊髓液從大腦引流至胸腔、腹腔等位置，一方面減少腦部的積水與壓力，另一方面讓胸腔、腹腔的其他器官分擔回收腦脊髓液。

莊淵丞提醒，若能盡早發現診斷，盡早接受治療，可以顯著減輕症狀，家中長輩年齡隨著時間逐漸增長時，健康方面的風險因子也會越來越多，要多加留意觀察長輩身體發出的警訊，及早發現、及早就醫介入治療。