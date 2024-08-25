黴漿菌感染「年齡擴展」2族群增！醫示警嚴重問題：首選治療恐失效

▲黴漿菌感染會有持續咳嗽的症狀。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

肺炎黴漿菌近期在國內引發大規模呼吸道感染，醫師指出，自2022年下半年開始，全球多個國家和地區黴漿菌感染病例顯著增加，且以往感染常見在5歲左右的幼兒，但這兩年發現患者年齡有向「兩端擴展」趨勢，嬰幼兒和青少年感染都有增加，更嚴重的問題是，這波黴漿菌的抗生素「抗藥性」狀況，首選治療方式有可能會失效。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒指出，在過去新冠疫情期間，由於普遍採取了嚴格的防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離等，各類呼吸道傳染病的發病率都顯著下降，但隨著防疫措施放鬆，許多呼吸道疾病開始反彈，包括黴漿菌的捲土重來。

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吳宗儒說，根據臨床觀察，醫院包括門診、急診及住院患者中，都發現不少黴漿菌感染的兒童，值得注意的是，以往黴漿菌感染在5歲左右的幼兒最常見，但這兩年發現患者年齡有向兩端擴展趨勢，更小的嬰幼兒和青少年感染比例都有所增加。

除了個案數目帶來的挑戰外，更嚴峻挑戰是這波黴漿菌的抗生素抗藥性狀況。吳宗儒直言，有些研究指出，近來黴漿菌對巨環類抗生素（如紅黴素erythromycin、阿奇黴素azithromycin等）的抗藥性比例很高，這意味著傳統首選治療方式有可能會失效，且黴漿菌抗藥性目前沒有快速檢測方法，只能看治療反應來判斷。

吳宗儒進一步提到，當常規抗生素（巨環類抗生素）無效時，醫生可能會考慮使用替代抗生素（多西環素(doxycycline)、左氧氟沙星(levofloxacin)、莫西沙星(moxifloxacin)和環丙沙星(ciprofloxacin)），但這些藥物在兒童中使用時需要特別小心。

吳宗儒提醒，面對黴漿菌感染和抗藥性的雙重挑戰，預防還是最好的方案，民眾要保持良好個人衛生習慣，如勤洗手、咳嗽時遮掩口鼻等，在公共場所佩戴口罩，可以有效降低感染風險。