人體「3大排毒通道」！　失常警訊曝光

▲排汗是身體排除代謝廢物的通道之一。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人越來越注重養生，而「排毒」一詞也成為大家最常聽聞的做法之一。不過，中醫師葉茁聖指出，不論在傳統醫學或現代醫學中，並沒有排毒這名詞。他說，人體透過汗水、尿液及糞便將不必要的代謝廢物排出體外，一旦3大路徑失常，代謝廢物堆積在體內就會造成傷害，而人體此時會發出警訊，以各種不適症狀表現告訴主人需注意健康了。

陽明馬光中醫診所中醫師葉茁聖指出，既然「毒」可簡單定義為對人體有害的物質，因此無法正常排出體外的代謝廢物就成為所謂的「毒」。而人體的3大排毒通道就是排汗、排尿與排便，可以每天檢視自己大、小便的狀態與頻率，以觀察身體的排毒機制是否正常運作。

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從尿液看健康：

葉茁聖以成人為基準，在沒有大量喝水或是攝取咖啡因的前提下，正常排尿頻率落在每天5～8次，2～3小時一次。如果超過8次，或是間隔不到2小時，即可視為「頻尿」，需要多加注意。此外，在觀察頻率的同時，若在排尿過程中感覺不適，像是下腹或尿道有疼痛感，或是排尿不順暢、總覺得排不乾淨，表示排尿路徑出問題，常見原因為尿道、膀胱發炎或是攝護腺肥大。

葉茁聖接著說，正常尿液顏色大多呈現透明或淡黃色，這是因為有腎臟分泌出來的尿色素。水分攝取過多顏色就變淡，反之當攝取過少或發汗多時，顏色就會較濃。有些食物也會影響尿液顏色，例如吃了較多含維生素B群的食物，尿液會呈亮黃色；富含β-胡蘿蔔素（紅蘿蔔、地瓜），與維生素C（柑橘類植物、番茄、草莓、綠花椰菜）的食物，尿液則會偏深黃或橘色。一旦發現尿液呈現混濁或褐色，建議盡早就醫檢查。

▲狀態良好的便便必須符合褐色、條狀、持續性地排便3條件。（示意圖／視覺中國）

從糞便看健康：

葉茁聖表示，良好的排便狀況必須達到3條件：

1.顏色：淺褐色或褐色

2.成形：柔軟、條狀

3.頻率：有持續性

葉茁聖說明，顏色若是褐色以外的糞便都需要注意，雖然猶如尿液可能因為食物而呈現不同顏色，但若非褐色的糞便持續一段時間，尤其是黑得像柏油，也稱為「瀝青便」，很可能是消化道出血，務必尋求醫師協助判斷。再來，糞便形狀也可得知腸道是否健康，若形狀像羊屎便一顆一顆的屬於便秘型；腹瀉型則多以軟泥、水狀表現。

最後要談排便的頻率，葉茁聖說，不少人認為「每天都要排便才正常」，其實不正確，因影響排便頻率的因素非常多，像是進食量、飲食內容、飲水量等。醫學上，通常超過3天沒大便，或1週排便少於3次，才會認定是便秘。排便頻率關鍵在於持續性、是否有規律，只要排便時無須費力，糞便顏色、形狀皆於正常範圍，則不必擔心。

從排汗看健康：

葉茁聖表示，出汗是人體重要的排毒代謝方式，最主要是藉由汗水散熱而維持正常體溫。因此，如果皮膚表面長期少汗或完全無汗，或有冷汗、盜汗，或是臭汗、黃汗等狀況，都屬於異常流汗現象。要特別留意的是，健康的人即使流汗，手心應該是乾燥狀態，若發生局部汗腺過度亢奮的生理現象，也屬於異常狀況。

養好「排毒」系統，從培養良好生活習慣做起：

1.排尿

不憋尿：長期憋尿的人，可能造成泌尿道感染。患有高血壓的患者，若憋尿血壓也會飆高。

喝足水：讓尿液保持清澈、淡黃色。

2.排便

多纖維：可把膳食纖維想像成糞便的骨架，讓糞便成形，水分也要攝取充足排便才會順暢。

益生菌：助養出好菌，改善腸道環境。

3.排汗

勤運動：每天半小時至1小時的運動以增加排汗量。

電解質：運動完必須補充水分及電解質，可以在溫水裡加一點鹽，劇烈運動後以少量多次的飲水方法（喝一口水，間隔10分鐘再喝一口）補充水分。

▼每個穴位按壓持續3～5分鐘，或按摩30下，一天1～3次，有痠脹感即可。