喝完酒做1事解宿醉！醫曝「多一次效果更好」還能護肝

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喝完酒排便解宿醉！醫曝「多一次效果更好」還能護肝

▲喝醉,喝酒,爛醉（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲宿醉的痛苦不少人都經歷過。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

歲末年終怎能少了各種聚餐喝酒？就怕酒喝多了宿醉不舒服。腸胃肝膽科醫師錢政弘指出，韓國有研究發現「排便」可以解宿醉，能減少腸道內的酒精含量，血液中酒精及其代謝物濃度也會下降，藉此降低噁心、頭痛、疲倦等宿醉症狀，且多大一次效果更好。

排便有助解宿醉？錢政弘醫師在粉專發文指出，宿醉的主要成因是血液中酒精代謝物（如乙醛）濃度過高，進而引發噁心、頭痛和疲倦等症狀。他說，日本人宿醉不適時，最常見的作法是喝一碗味噌湯醒酒；韓國人則認為「排便」可以解宿醉，在醫學上有個稱為「腸道飲酒」的概念，意指在排便前，腸道會持續吸收酒精，導致宿醉症狀持續。

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錢政弘提供2023年韓國研究說明的論點，該研究找來4名年齡介於30～34歲的健康男性參與實驗，受測者攝取標準餐後飲用等量的伏特加，然後在多個時間點收集血液和糞便樣本，並分析酒精及其代謝物。

▲▼廁所,馬桶,上廁所,浴室。（圖／CFP）

▲排便後腸道內的酒精含量，以及血液中酒精及其代謝物濃度都會下降。（示意圖／視覺中國）

錢政弘說，結果發現，受測者的宿醉症狀在第一次與第二次排便後顯著減輕；排便後，血液中的酒精、乙醛、甲醇和異丙醇濃度明顯下降。糞便樣本則顯示，第一次糞便中的酒精與乙醛濃度較高，第二次明顯降低。

錢政弘提到，在排便發生前，腸道酒精吸收率高於肝臟代謝速率，導致宿醉持續；而排便使腸道內的酒精含量減少，血液中酒精及代謝物濃度下降。

提到研究結論，錢政弘說，排便可有效緩解宿醉症狀，並減少酒精相關的肝臟損傷風險。他也提醒，大量飲酒後容易出現脫水和電解質流失，可飲用椰子水、豆芽湯、味噌湯、吃香蕉，還有去排便。

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