食藥署邊境攔截多款日本進口水果！「金柑、草莓」都檢出禁用農藥

▲日本鮮草莓檢出農藥殘留違規。（圖／食藥署提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格產品，有多款日本進口水果檢出農藥超標，包括4批金柑、1批草莓和1批奇異果，所有不合格產品皆在邊境退運或銷毀。

食藥署今公布15項邊境查驗不合格產品，其中4批金柑來自日本宮崎，2批由「東和水果有限公司」進口，檢出農藥氟大滅0.01ppm和0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」規定，氟大滅為不得檢出農藥。副署長林金富表示，在邊境會針對該業者維持逐批查驗。

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另外2批金柑分別由「金果貿易股份有限公司」和「佳和鮮果貿易股份有限公司」從日本進口，檢出殘留農藥氟大滅0.05ppm和Isofetamid0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」規定，氟大滅和Isofetamid為不得檢出農藥。另「佳和鮮果貿易股份有限公司」還有1批從日本進口的奇異果檢出農藥達特南0.4ppm、派本克0.21ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥達特南容許量為0.2ppm，派本克為不得檢出。食藥署會針對兩家業者由一般抽批條整為加強抽批。

「泓鑫農產有限公司」從日本香川進口的草莓檢出殘留農藥亞派占0.7ppm，依據「農藥殘留容許量標準」規定，亞派占為不得檢出農藥。食藥署將針對該業者採監視查驗，會100%檢驗農藥合格才可輸入。

▲金柑檢出農藥殘留違規。