水果飯後「最佳間隔時間吃」穩血糖！　4招跟著做不怕胖

▲營養師建議，水果飯後30分鐘再吃，能減緩血糖上升的速度。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣被稱為「水果王國」，炎炎夏日正是各種香甜多汁水果的產季。但該怎麼吃可是大學問，營養師張益堯分享「夏天吃水果不怕胖」4秘訣，包括每餐最多吃一個拳頭份量、減少同一餐澱粉類食物攝取、晚上不要吃水果，以及留在最後吃。其中他點出，水果最好於「飯後30分鐘再吃」，以減緩血糖上升的速度，幫助控制體重。

Cofit營養師張益堯在粉專指出，水果富含多元的抗氧化劑，且具有抗發炎、清除自由基的功能，有助於遠離心血管疾病，但想要享受水果好滋味又兼具健康與窈窕，「份量」一定要控制。他解釋，因水果主要的熱量來源與澱粉類食物一樣都是碳水化合物（醣類），而控制每一餐的碳水化合物的量有助於減重，所以當該餐吃了水果，就得減少其他澱粉類食物攝取。

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▲若飯後想吃水果，那麼當餐的澱粉類食物就得減量。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

張益堯說明，於減重時期，將每餐的碳水化合物控制在30克內很重要，所以每餐可以吃半碗米飯，以提供30克的碳水化合物，同時沒有其他澱粉類食物。但若計畫在飯後吃100克、約一個拳頭大的水果，那麼建議米飯量就要再少一半，約只能吃1/4碗的飯。

此外，張益堯建議，水果盡量挑在早上或中午吃就好，因為晚餐後的活動量相對較少，而水果的碳水化合物屬於「很快被消化吸收的熱量」，萬一活動量不多，這些多餘熱量就容易變成脂肪跟著人們一起去睡覺。他也提醒，進食的順序應遵照：水→肉→菜→飯→果。同時，水果於飯後30分鐘再吃，也有助於減緩血糖上升的速度，幫助做好體重控制。