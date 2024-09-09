肚子痛一驗「癌王指數」超標40倍！　醫：她紅茶當水喝





▲女子腹痛求診，抽血驗癌症指數竟超出標準值將近40倍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，一名52歲女子因肚子痛求診，經抽血檢驗胰臟癌指數CA19-9竟飆到1400多，超出正常值將近40倍，忍不住驚呼「嚇死人！」不過詭異的是，各項檢查都做了卻沒看見癌細胞，進一步追問患者的飲食習慣，得知她很愛喝含糖紅茶，每天甚至能喝到1000～2000c.c.，在醫師建議下停喝1個月後再複檢，指數總算降到正常值。

錢政弘醫師在《小宇宙大爆發》節目上分享特別個案，他表示，平時篩檢胰臟癌會抽血檢驗癌症指數CA19-9，其正常值應＜37，但該名女子一驗卻飆到1400多，當下第一直覺「大概是胰臟癌了」，但經過掃腹部超音波，照了胃鏡、大腸鏡，卻都沒看到癌細胞，讓他不解「（那）為什麼癌症指數這麼高？」

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錢政弘說，進一步探究女子的飲食習慣，對方透露有喝含糖紅茶的習慣，每天甚至可喝到1000～2000c.c.，把紅茶當開水喝，且已持續數年。當時在醫師的建議下請她先停止喝茶，因為喝多對胃部也不好，而在暫停喝紅茶1個月後再回診抽血，驚見癌症指數驟降只剩42，當下不禁懷疑是否和紅茶有關。

▼患者實測飲用、停喝含糖紅茶1個月，再驗胰臟癌指數落差極大。（示意圖／記者李佳蓉攝）

為了揪出使癌症指數飆高的元兇，患者在和醫師討論後，決定實測「連續再喝紅茶1個月」，沒想到癌症指數再次上升至700，停喝後才又降回25，讓錢政弘忍不住直喊，「（含糖）紅茶威力驚人」。

國人愛喝含糖手搖飲，錢政弘也藉此呼籲，曾有研究顯示，在20～45歲間較年輕的族群中，若每天喝2杯含糖飲料，會增加罹患胰臟癌風險達3倍，建議適量就好，也千萬別小看含糖飲料對人體帶來的傷害，「它其實慢慢地會讓你的胰臟發炎，或使致癌機率增加。」

無毒教母譚敦慈也補充，若要喝飲料建議挑選無糖的品項，曾有研究發現，一週喝3次含糖飲料，會使得到胰臟癌的風險提升將近8成。即使選擇無糖的飲品，也別再添加很甜的配料，因其大多使用高果糖糖漿，容易增加罹患胰臟癌的機率。