ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

半套抓龍筋！排毒小姐姐「手一掏」：有點大　摸出睪丸癌

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男子體驗抓龍筋，竟意外揪出罹患睪丸癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男生下面越大一包，代表性功能越強嗎？真的大錯特錯！泌尿科醫師陳昭安日前分享，一名男患者前往半套店消費，正興奮體驗「抓龍筋（即攝護腺按摩）」時，小姐姐一摸秒驚喊，「ㄟˊ～你這個好像有點大」，建議他盡快求診，怎料在經過詳細檢查後，竟真的確診睪丸癌。讓醫師忍不住直呼，「一位排毒師拯救了一個生命」。

開業泌尿科診所院長陳昭安醫師在粉專影片中分享，該名男子正接受「排毒」服務時，小姐姐伸手一掏驚覺他睪丸異常大顆，心想有點怪怪的，貼心提醒他有空要去看醫生，豈料求診一照超音波，還真的不幸罹患睪丸癌。醫師解釋，睪丸癌最常見症狀就是「無痛性睪丸腫大」，若拖著不治療，有可能腫成像足球、籃球這麼大顆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲排毒小姐姐伸手一掏，驚覺男子的睪丸異常大顆。（示意圖／pixabay）

陳昭安坦言，若是在20年前罹患睪丸癌，其實無藥可醫「大概1、2年就會死掉」，若能提早發現與治療，摘除一顆蛋蛋還有治癒的機會。至於慘罹睪丸癌一定得切除蛋蛋嗎？他表示，一定得要，不過即使只剩一顆也不影響生育，因為仍有另一顆在製造精子。

經過手術切除睪丸後如果擔心影響美觀，陳昭安表示，現今醫療研發出「義睪」，可放置在原先開刀摘除掉蛋蛋的位置，讓外觀看起來一樣大包，不影響男性雄風。

▲▼年輕男容易得！睪丸癌2症狀「轉移才會痛」　恐切整顆蛋。（圖／今健康授權提供）

▲醫師分析一般睪丸癌、淋巴癌轉移睪丸及睪丸癌轉移後腹之症狀區別。（圖／今健康授權提供）

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘接受《今健康》採訪時說明，睪丸癌為較少見的男性癌症，大多發生在年輕男性身上，從目前醫學研究看來，其多與化學、輻射接觸有關，不過確切原因仍不明。睪丸癌之症狀多以「無痛的睪丸腫大」來表現，可能摸到硬塊，其發展速度較快、腫脹速度也快，一旦發現有腫大或日漸增大的情形，應提高警覺。

程威銘建議，民眾平時可趁著洗澡、洗蛋蛋時摸摸看是否有腫大或硬塊；另一半在愛愛時也可順便觀察。當有所疑慮時，也可使用「驗孕棒」測試自身尿液，若結果呈現陽性，恐有罹患睪丸癌的可能，因該癌症會分泌一些蛋白組織，因此有被驗孕棒檢測出來的機會。

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

關鍵字： 健康百科 泌尿科 抓龍筋 排毒 半套店 睪丸癌 硬塊 腫大 陳昭安醫師 程威銘醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

半套抓龍筋！排毒小姐姐「手一掏」：有點大　摸出睪丸癌

肚子痛一驗「癌王指數」超標40倍！　醫：她紅茶當水喝

「14件事」增失智風險！　研究：太胖、少社交都危險

男人也有適育年齡！醫破迷思「40歲後精子不良率高」恐害母嬰健康

他三酸甘油酯超標5倍！醫揭菜單　2個月後回診「數值下降了」

桃園醫院院長懸缺2年　骨科醫師楊南屏9／12接任

84歲嬤吃藥連鋁箔包裝一起吞　卡食道痛一周才就醫已釀潰瘍

8歲女童感冒暈2天！突嗜睡不說話　竟是已「腦炎」

營養師解密癌友中秋「烤肉菜單」！　5種月餅口味少碰

讀者迴響

回到最上面