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「即食雞胸肉」別打開就吃！　營養師勸世：毒素恐致命

▲▼雞胸肉,生菜,健康餐,養生餐,減肥。（圖／翻攝自pixabay）

▲營養師示警，即食雞胸肉「多一道加熱，多一層安全」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「即食雞胸肉」是許多健身巨巨、正在飲食控制者的好夥伴，市售口味琳瑯滿目、銷量更是可觀。不過營養師蔡正亮示警，真空包裝的即食肉品雖可隔絕空氣與外物入侵，卻可能潛藏肉毒桿菌會麻痺神經，嚴重甚至危及性命。他提醒，習慣一打開就「冷著吃」超商雞胸肉包的民眾，加熱後再吃，可大幅降低中毒風險。

營養師蔡正亮在粉專蔡正亮營養師專欄教室發文透露，他的友人每次爬山都會帶一包即食雞胸肉，雖然知道加熱後吃口感更佳，但怕沒有立刻吃完會壞掉，且大家都說真空包裝最安全，包裝上也標示「打開即可食用」，因此乾脆冷著吃，讓他聽了心頭一驚。

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蔡正亮說明，理論上真空包裝可保存肉品品質，隔絕空氣與外物入侵，當然可以減少細菌入侵。但就怕在食品業者的加工過程中一旦疏忽，使肉品遭受「肉毒桿菌」汙染就可能潛藏風險，重點是它會產生休眠孢子，以躲過外界攻擊，更容易存在於真空包裝食品內，特別是低酸性的食物，如肉品、醃漬蔬菜。

▲水煮餐,減肥,養生,清淡。（圖／記者郭婕攝）

▲將肉品加熱後再吃，能減少肉毒桿菌中毒風險。（示意圖／本報資料照）

蔡正亮進一步表示，「肉毒桿菌」是種廣泛存在自然界的菌，其特性是不愛空氣、不耐酸、卻怕熱，在真空包裝不含氧氣的無氧狀態下更容易存活，加上真空肉品屬於低酸性，pH值通常大於5，也適合肉毒桿菌生長。他提醒，即使已知超商販售的雞胸肉包已經煮熟，並放在冷藏條件很好的冷藏櫃中，但食用前最好先加熱再吃，最有保障。

蔡正亮嚴肅地說，肉毒桿菌產生的毒素為神經毒素，遠比其他的有害菌如大腸桿菌、沙門桿菌，都要危險幾十倍。神經毒素會麻痺神經，使肌肉喪失功能，不幸中毒者會無法吞嚥，甚至抑制呼吸功能而致命。

所幸肉毒桿菌產生的毒素不耐熱，蔡正亮說，經過加熱後都能夠破壞毒素，而真空包裝的肉品屬於「低酸性＋無氧狀態」，是幫助肉毒桿菌生存的極大條件。因此他呼籲，習慣「冷著吃」即食雞胸肉的民眾，多一道加熱多一道安全，微波加熱再吃，就能減少肉毒桿菌中毒風險。

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