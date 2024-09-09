醫失眠35年→3分鐘入睡！　「只用1招」睡超飽

▲醫師靠著「赤腳踩草皮」超過30分鐘，當晚超快入睡。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

文／早安健康編輯部

從國中開始，就算沒有看書、看電視、聽音樂等分心事物，杜俊賢醫師每晚大約都需要躺在床上30至70分鐘左右才能入睡。即使到了大學、開始醫師生涯，難以入眠的情況一直存在，只有在乾脆直接躺在磁磚地板上，或是到溫泉區與國外度假旅遊，才可以不用10分鐘就能睡著。

8年上千案例證明，一半以上2週進步5成

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這種每晚需要數十分鐘才能睡覺、睡著後至少醒來3次、再撐10幾分鐘才能睡著的情況，到了2015年終於有了改變。杜醫師那年偶然接觸了一本講述電磁波如何影響人體的書，當天門診結束後，馬上就嘗試在住家附近公園的草皮上，赤腳站了半個多小時，回家後洗完澡躺上床，竟然不用3分鐘睡著！而且隔天精神飽滿、容光煥發。

驚喜之餘，透過進一步檢測發現，不論是診所座位與家裡臥室床周圍，都有著高電壓狀態。找來水電工進行必要的改裝之後，困擾杜醫師數十年的睡眠困難，改善了8、9成！

有了自身有如奇蹟般的變化，杜醫師開始在門診的過程中，加入了「電磁波是否影響病患睡眠」的鑑別診斷，除了在門診面對面問診，也會請病患描述居家如何安置寢具、電子設備，甚至直接請病患拍照以便回診時討論。經過這些釐清原因、建議應對策略的過程，超過5成病患在開頭2週，睡眠改善情形可達5成，很多病患反應只吃2、3次藥物後，就可以自然好睡不用再吃，第2次回診往往只是向醫師表達感謝之意。

就這樣經過了8年時間，杜俊賢醫師累積了上千個電磁波影響睡眠的案例。

釐清失眠可能原因，電磁波不是唯一因素

杜醫師強調，面對失眠病患，他不會馬上就認定一定是電磁波影響。那麼要如何鑑別診斷出原因？他表示，一開始會詢問近期是否有發生產生壓力的事件？例如家中有大事、遇到詐騙等屬於社會、心理方面的壓力，如果有的話，會先針對這個方面處理。但如果患者回答「之前常常很難入睡，然後最近遇到這些事情更惡化」，就會需要針對近因與遠因兩邊一起處理。

臨床經驗中9成長期失眠都跟電磁波有關。杜俊賢醫師解釋，身體接收電磁波是全身性的，血液、皮膚、神經都受到影響，會使血液裡自由基過高。體內自由基過高造成失衡，例如細胞的表面會有一個專門讓鈣離子通過的「鈣離子通道」，它需要依照實際需求開關，以保持體內鈣離子平衡。

電磁波讓鈣離子通道被迫打開，長期就損害了細胞內的能量工廠「粒線體」。沒有了粒線體，細胞沒有能量，就會走向死亡。這是已經有動物實驗證實的結果。

杜醫師提到，有些精神科醫師面對失眠病患，用安眠藥結果不盡理想。一般來說安眠藥作用在腦部，用來調控神經系統的活動，例如抗焦慮，讓神經系統發揮原有的剎車功能，保持輕鬆就能入眠。但是在調控的時候，卻被外來的電磁波干擾，就有可能降低了安眠藥的效果。

▲不管是赤腳踩草地、沙灘或公園步道，都有同樣效果。（示意圖／記者李毓康攝）

這樣接地就能盡量排除電磁波影響身體

1.室外接地

室外接地可以去哪裡？赤腳踩在草地、土地、沙灘、溪流、溫泉、公園步道都可以，用手觸摸樹木、石頭、採水果、金屬欄杆、濕繩索、運動器材、牽鐵製狗鍊溜狗、園藝，坐在大理石或磨石子材質的公園椅，也都有相同效果。

大自然接地效果遠大於室內，因為除了皮膚直接接觸外，並未直接接觸地面的皮膚、呼吸道、眼睛、頭髮等都有接觸空氣的機會，遠離都市、有著森林負離子芬多精的環境最好。

2.室內赤腳接地

人的身體在室內也可以接地，最簡單的做法就是赤腳接觸磁磚、大理石或磨石子材質的地板。杜俊賢醫師強調，室內接地至少要30至40分鐘以上，才比較容易看到效果。

3.沖澡泡腳接地

在家沖澡時，不僅赤腳踏在浴室地面，水流也有協助接地效果。另外，用金屬水盆放在可接地材質的地板上泡腳，同樣也有接地效果。

若是泡澡，浴缸材質是老式貼小磁磚者，就有接地；若是FRP塑鋼材質，需要用一條全濕的毛巾繞著水龍頭，再延伸到泡澡水裡面，才算是接地。

4.間接接地

如果能以皮膚直接接地效果最好，如果穿著薄衣物，因衣物穿上一段時間可能沾染汗水，也會具有導電效果，只是程度不如皮膚直接觸地來得好。

本文諮詢專家：杜俊賢醫師／新北市立土城醫院精神科主治醫師

本文經授權轉自早安健康，原文引自：精神科醫師失眠35年→3分鐘入睡！只用1招隔天精神飽滿睡醒