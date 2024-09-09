8歲女童感冒暈2天！突嗜睡不說話　竟是已「腦炎」

▲一名8歲女童突然頭暈嗜睡，竟是感冒造成腦病變。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

一名8歲女童連續2天頭暈，第3天出現嚴重嗜睡且無法言語，送醫後發現電腦斷層有輕微腦水腫，收治加護病房。醫師指出，後續檢查診斷發現是因為感染造成腦病變，經腦部磁振攝影懷疑是「急性播散性腦脊髓炎」，這通常發生在感冒之後，透過對抗自己的神經髓磷脂造成所謂「脫髓鞘」疾病，所幸經過中醫合併治療終於康復出院。

馬偕兒童醫院兒童神經科主治醫師黃佳雲指出，個案自急診轉入加護病房後，第一時間即給予高劑量類固醇及靜脈免疫球蛋白，因觀察腦波有異常放電現象，進一步採取預防性抗癲癇藥，經腦部磁振攝影疑似發現雙側大腦，右側橋腦及部分胼胝體有多處影像增強，懷疑是「急性播散性腦脊髓炎（ADEM）」，同時會診中醫科進行針灸治療。

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黃佳雲說，部分病人的腦炎是自體免疫原因所引起，此次個案的急性播散性腦脊髓炎，通常發生在感冒之後，透過對抗自己的神經髓磷脂造成所謂「脫髓鞘」疾病，治療方式採取高劑量皮質類固醇，大多數兒童對藥物反應很好且大都能完全或接近完全康復，如果此法效果不佳，也可以改用血漿置換或靜脈注射免疫球蛋白等治療方式。

而在中醫方面，馬偕醫院中醫部針傷科主任王宏銘表示，針灸對於中風、腦外傷、腦炎等神經系統疾病已有非常多臨床經驗，為搶治療時機，在病童進入加護病房後即合併中醫針灸治療，針對腦炎所造成意識不清的問題，以「開竅醒神」的穴位腳底「湧泉穴」，針對手腳無力的狀況，以「足三里穴」及「合谷穴」等穴位合併治療。

黃佳雲提醒，腦炎一開始可能因出現一些非特異性症狀而加深診斷的難度，但仍有幾點觀察方向值得家長注意，包括發燒、頭痛、對光敏感度、頸部僵硬、皮疹、噁心、嘔吐、活力/食慾喪失、嗜睡、意識混亂或產生幻覺、說話困難、行走困難、癲癇發作。

另外，由於腦炎通常是由病毒引起的，也需要注意到與病毒感染的其他症狀同時出現或隨後出現的症狀，例如上呼吸道感染或胃腸道問題，如腹瀉、噁心、嘔吐或皮疹。