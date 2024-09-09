桃園醫院院長懸缺2年！「骨科醫師楊南屏」9／12正式接任

▲衛福部醫福會副執行長楊南屏。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部桃園醫院院長懸缺逾2年，如今終於確定由現任醫福會副執行長、桃園醫院骨科醫師楊南屏接任。楊南屏畢業於陽明大學醫學系，專長為一般骨科、骨質疏鬆症、創傷流行病學，曾任衛福部花蓮醫院院長、衛福部基隆醫院副院長。楊南屏表示，自己將在9/12正式接任。

桃園醫院前院長徐永年於新冠疫情時屆齡退休，之後一直由急重症醫療專長的陳日昌擔任代理院長，但由於代理時間過長，當時遭到民眾黨立委陳昭姿質疑，史上從未有任何一家部屬醫院的代理院長的代理期長達2年；由於一度盛傳由衛福部時任次長王必勝接任，陳昭姿對此也提出「擬位留自己」的質疑。衛福部醫福會執行長林慶豐當時也回應，院長遴選已展開，只等部長批准公告。

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當時林慶豐也針對懸缺原因做出解釋，因先前新冠疫情期間前任院長退休，代理院長擔任3個集中檢疫所指揮官，後續又經歷醫學中心評鑑，如果陣前換將恐怕會受到影響，接下來則是遇到總統大選，到5月20日新舊內閣交接前人事凍結，種種因素導致院長懸缺。

如今已確定由楊南屏接任院長一職，楊南屏表示，未來桃園醫院也會持續擔任傳染病防治網的專責醫院，包括第二醫療大樓、新屋分院、觀音長照等工程都會按部就班啟動。