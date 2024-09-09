營養師解密癌友中秋「烤肉菜單」！　5種月餅口味少碰

▲營養師提醒，癌症患者在食用烤肉時，可挑選較軟的蛋白質食物，包括蛤蠣、豆腐等。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

中秋節正好是柚子盛產的季節，配上烤肉和月餅，應景享受佳節。不過，營養師建議，不同族群要留意各種飲食內容，像是癌症患者需要足夠的蛋白質和熱量，以月餅而言，雖然熱量較高，但富含油脂和精緻糖，建議可選擇添加堅果或少油少糖的口味，烤肉也可挑選鯖魚、蛤蠣、豆腐等較軟的蛋白質食物，取代香腸、貢丸等加工食品。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師鐘捷瀠表示，根據台灣癌症基金會統計資料顯示，20%的癌症病患死於營養不良；40%到80%的患者有體重減輕的危機，造成30%到50%的病患死亡，可見癌症營養不良的影響不容忽視。她指出，癌症惡病質會增加肌肉與脂肪的分解，也會增加能量的消耗，治療後可能產生副作用，導致體重減輕。

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鐘捷瀠說明，癌友需要足夠熱量與蛋白質，患者營養流失速度快，每天每公斤要攝取熱量25至30大卡，蛋白質則需要每天每公斤1.2至1.5公克。她認為，中秋應景的月餅熱量高，含油脂和精緻糖，建議選擇有添加堅果或少油少糖的健康月餅，避免蛋黃、豆沙、流沙、棗泥、滷肉等口味。

鐘捷瀠指出，烤肉可選擇鯖魚、鮮蚵、蛤蠣、豆腐、豆干等質地較軟蛋白質食物，取代香腸、火腿、貢丸、甜不辣等加工品。另外，癌友需攝取多樣膳食纖維、礦物質與維生素，烤肉時搭配各式蔬菜，像是甜椒富含維生素 C、β-胡蘿蔔素、類黃酮、膳食纖維等，可以抗氧化、促進膠原蛋白合成及腸胃蠕動。

絲瓜為當季新鮮的瓜果類蔬菜，含水量和膳食纖維量高，可幫助腸胃蠕動和促進食慾，且質地比較軟嫩，適合咀嚼和吞嚥困難或口腔潰瘍者。鐘捷瀠建議，避免生菜包肉，因為生菜未經烹煮，可能有較多微生物或病菌附著，儘可能將食物烤熟再食用，並去除焦黑的部位，避免將致癌物吃下肚。

鐘捷瀠提醒，柚子可能影響部分化療或其他藥物作用或藥效，癌友需注意吃柚子時是否會影響自身使用的藥物療效，必要時可先請教醫師或營養師。