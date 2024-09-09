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「14件事」增失智風險！　研究：太胖、少社交都危險

失智症,老人。（圖／達志／示意圖）

▲憂鬱也會增加失智風險。（示意圖／達志影像。下同。）

文／常春月刊

2024年7月31日，《柳葉刀》期刊發表了一篇題為" Dementia prevention，intervention，and care：2024 report of the Lancet standing Commission"的論文，列出了，14項增加失智的因素：

．早期生涯

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-教育程度較低：失智風險增加5%

．中期生涯

-高血壓：失智風險增加7%

-聽力障礙：失智風險增加7%

-吸菸：失智風險增加2%

-肥胖：失智風險增加1%

-憂鬱：失智風險增加3%

-缺乏運動：失智風險增加2%

-糖尿病：失智風險增加2%

-LDL過高：失智風險增加7% （註：LDL指低密度脂蛋白膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」）

-過量飲酒：失智風險增加1%

-創傷性腦損傷：失智風險增加3%

．晚期生涯

-社交太少：失智風險增加5%

-空氣污染：失智風險增加3%

-視力喪失：失智風險增加2%

降低失智症風險　牢記14件事

量血壓,血壓。（圖／達志／示意圖）

針對14個風險因素，重症醫師黃軒提及，《柳葉刀》提出了降低失智症風險的具體的建議：

1、多教育、多動腦筋

2、提供助聽器，減少有害噪音

3、憂鬱症，一定要治療

4、保護頭部，避免頭撞擊

5、運動、運動、運動

6、禁止抽菸

7、控制好血壓

8、40歲後，LDL一定要處理

9、減肥！減肥！減肥！

10、戒酒！戒酒！

11、增加社交人脈

12、視力喪失，要治療

13、少接觸空污

14、控制好血糖

延伸閱讀：
·醫條列「10跡象」都是失智徵兆，不是老化！ 突然忘記某事但想不起來中了
·「5特徵」是假性失智！醫曝：老年憂鬱造成的 常擔心生病頻繁就醫注意

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關鍵字： 常春月刊 失智

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