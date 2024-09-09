「14件事」增失智風險！　研究：太胖、少社交都危險

▲憂鬱也會增加失智風險。（示意圖／達志影像。下同。）
文／常春月刊
2024年7月31日，《柳葉刀》期刊發表了一篇題為" Dementia prevention，intervention，and care：2024 report of the Lancet standing Commission"的論文，列出了，14項增加失智的因素：
．早期生涯
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-教育程度較低：失智風險增加5%
．中期生涯
-高血壓：失智風險增加7%
-聽力障礙：失智風險增加7%
-吸菸：失智風險增加2%
-肥胖：失智風險增加1%
-憂鬱：失智風險增加3%
-缺乏運動：失智風險增加2%
-糖尿病：失智風險增加2%
-LDL過高：失智風險增加7% （註：LDL指低密度脂蛋白膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」）
-過量飲酒：失智風險增加1%
-創傷性腦損傷：失智風險增加3%
．晚期生涯
-社交太少：失智風險增加5%
-空氣污染：失智風險增加3%
-視力喪失：失智風險增加2%
降低失智症風險 牢記14件事
針對14個風險因素，重症醫師黃軒提及，《柳葉刀》提出了降低失智症風險的具體的建議：
1、多教育、多動腦筋
2、提供助聽器，減少有害噪音
3、憂鬱症，一定要治療
4、保護頭部，避免頭撞擊
5、運動、運動、運動
6、禁止抽菸
7、控制好血壓
8、40歲後，LDL一定要處理
9、減肥！減肥！減肥！
10、戒酒！戒酒！
11、增加社交人脈
12、視力喪失，要治療
13、少接觸空污
14、控制好血糖
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