國人刷牙常見3大錯誤！黃牙、口氣恐是警訊

▲在眾多電動牙刷品牌中，Oral-B的iO系列以其卓越的性能脫穎而出。（圖／資料照，下同。）

生活中心／綜合報導

口臭、牙齒發黃是許多人日常生活中常見卻令人困擾的問題！這些看似小問題，實則可能代表著更嚴重的口腔健康隱憂。即使每天刷牙，仍可能無法完全避免這些問題的發生。原因在於，刷牙習慣不良，導致牙齒縫隙等未能得到徹底清潔，殘留的牙菌斑不僅會造成口臭、牙齒變黃，更可能在24小時內形成牙結石，長期累積，引發蛀牙等嚴重的口腔疾病。

造成口腔問題的原因，往往源自於刷牙習慣，以下是3個常見的錯誤刷牙習慣，可能導致口臭和牙齒發黃：

1.刷牙的死角：很多人只注重刷牙齒的表面，按習慣刷牙，沒刷到盲區也不知道，忽視了牙齒之間的縫隙和牙齦線，這些地方容易積聚食物殘渣和細菌，是引起口臭和牙齒變黃的主要原因。

2.刷牙時間過短：常常為了趕時間，只匆匆刷牙30秒就結束，遠低於建議的2分鐘刷牙時間，沒刷掉齒垢、牙菌斑，導致清潔不徹底。

3.刷牙力道不當：過度用力刷牙不僅無法徹底清潔牙齒，刷過頭或太用力，反而可能損傷牙齦和琺瑯質，使牙齒更容易染色變黃，導致牙齒表面凹凸不平，加速牙菌斑堆積，引發牙齦萎縮、牙齦炎等問題。

對於擔心牙黃、口臭影響人際關係的人來說，換用電動牙刷是理想的預防解決方案，在眾多電動牙刷品牌中，Oral-B的iO系列以其卓越的性能脫穎而出，作為全球No.1牙醫推薦的牙刷品牌，獨特的3大特色可一一協助改善NG刷牙習慣～

▲Oral-B的iO系列以其卓越的性能脫穎而出。

1. 專研小圓頭：能深入口腔死角，只要慢慢移動電動牙刷，小圓頭造型就能全方位貼合各種齒面，不再只是刷在牙齒表面，可以360度包覆牙齒和牙齒間的縫隙，以及牙齒與牙齦間的死角，在清潔力上，100％的刷毛旋動較傳統手動牙刷更有優勢，超越手動牙刷200%清潔力。

▲▼專研小圓頭能深入口腔死角， 360度包覆牙齒和牙齒間的縫隙，以及牙齒與牙齦間的死角。



2. 智能計時：內建2分鐘潔牙計時提醒，當刷完牙卻還沒震動顯示2分鐘時，代表刷牙的時間還不足夠，使用者需要繼續刷牙，並確保每個口腔部位都得到充分清潔，這一功能還能提醒使用者注意哪些區域尚未刷牙完畢，並幫助建立適當的刷牙時間，培養良好的口腔衛生習慣。

3. 三重壓力感應燈：能夠即時檢測使用者的刷牙力道，感應燈即時提醒力道輕重，達到溫和呵護牙齦的目的，當發現過度用力或是橫向用力刷牙的情況時立即透過紅燈提示，讓使用者有意識的發現錯誤行為進而調整，透過三重壓力感應燈，使用者能夠更加細緻地感知刷牙時的力道。

▲▼三重壓力感應燈即時提醒力道輕重，藍燈力道過輕，綠燈力道適中，紅燈力道過重。

電動牙刷特別適合以下族群，手動牙刷使用者、工作繁忙、時間有限的上班族，需要更深入清潔的矯正器佩戴者，以及喜愛美食並希望維持及改善口腔健康的人士，Oral-B的全系列商品齊全，其中iO系列中的iO10極致潔淨智能首選型尤其引人注目，受到不少網紅部落客推薦，還有AI加持讓刷牙的效率倍增，這款牙刷配備了創新的iO sense智能充電座，能即時A.I.刷牙指導，6個顯示燈代表6個口腔覆蓋區，細分出口腔16區，與牙刷同步，用看的就知道口腔盲區在哪，難刷的角落都不放過，同時具有刷牙計時器與WIFI時鐘，只要3小時就能充飽電；牙刷部分擁有7大清潔模式，二大高端模式：牙齦呵護、舌苔清潔，以及五大全能模式：日常清潔、敏感專用、美白專用、深度清潔、超柔呵護，全口平均30秒換區震動提醒，2分鐘潔牙完成會出現笑臉，幫助用戶養成更好的刷牙習慣。

▲iO TECH高效潔淨小資首選型號則是很適合的選擇，它保留了iO系列的核心清潔技術，同時搭載深度清潔、超柔呵護等5大清潔模式。

對於預算有限的消費者，iO TECH高效潔淨小資首選型號則是很適合的選擇，它保留了iO系列的核心清潔技術，同時搭載深度清潔、超柔呵護等5大清潔模式，專利的小圓頭刷頭結合了高頻震動和旋轉清潔，能夠徹底去除牙齒表面的污垢和牙菌斑，牙齒更加潔淨明亮，還有計時、三重壓力感應燈等功能，對於日常的口腔清潔以及牙齦護理等需求都全面照顧到，最棒的是以更親民的價格就能擁有卓越的清潔體驗。

注重「面子」願意花大錢美容保養，卻不敢張口讓人發現牙黃口臭！想要展現自信魅力，換上Oral-B iO系列電動牙刷好好刷牙，多項技術不僅能有效清潔牙齒，還能改善口氣重拾自信，就能安心露齒微笑囉！