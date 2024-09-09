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他三酸甘油脂超標5倍！醫揭菜單　2個月後回診「數值下降了」

秋刀魚。（圖／記者黃士原攝）

▲秋刀魚含有豐富的Omega-3，且是鮭魚的2倍。（示意圖／記者黃士原攝）

記者張乃文／台北報導

秋天盛產的秋刀魚就含有豐富的Omega-3，初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航說，可說是秋季「營養冠軍」，同時具有抗發炎、降血壓等功效。先前有一名患者聲稱自己注意飲食，但三酸高油脂仍超過正常值5倍，降低精緻澱粉攝取，數值仍偏高，醫師建議可多吃魚類及植物性蛋白質，兩個月後回診，數值成功下降。

魏士航說，秋天盛產的秋刀魚堪稱秋季的「營養冠軍」。他提到，攝取好的油脂有助抗發炎、調節血壓，改善身體慢性發炎的症狀，也因為人體無法自行合成，魚類就是好的優質來源，尤其秋刀魚每100克含5199毫克的Omega-3，幾乎是鮭魚（2665毫克）的2倍。

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魏士航指出，相較於其他從秋天開始盛產的魚類，例如鱸魚（196毫克）、午仔魚（1348毫克）、石斑魚（178毫克）和香魚（991毫克），秋刀魚的Omega-3含量更為驚人。他說明，秋刀魚具有抗發炎、降血壓、減少憂鬱等功效。對減重者而言，可促進肝臟脂肪酸氧化，減少脂肪酸轉化為三酸甘油脂，並增加脂蛋白酯酶活性，分解三酸甘油酯，降低血液中濃度。

魏士航曾遇過一位34歲科技公司員工，儘管患者聲稱已經注意飲食，但診所初次檢查時，三酸甘油脂仍高達800mg/dl，超過正常值的5倍，除了營養師制訂飲食計畫，降低碳水化合物攝取，逐步戒除患者最愛的麵食、麵包等精緻澱粉食品攝取。

兩個月後，患者的三酸甘油脂雖然下降，但仍然偏高。魏士航表示，考慮到患者希望採取不服藥的治療方式，建議多吃魚類，如秋刀魚、鮭魚、鰻魚等，同時調整飲食中優質蛋白質的比例，像是豆漿、豆腐、毛豆等植物性蛋白質。

魏士航指出，兩個月後再回診，患者的三酸甘油脂指數逐漸降至167mg/dl，接近正常值，也降低心血管疾病的風險。雖然對人體有益，但他提醒，過量攝取魚油可能引起脹氣、消化不良等腸胃道不適、流血時間延長、流鼻血、黑便和肝指數上升等副作用。

魏士航建議，成年人每日攝取量不超過2000毫克。另外，魚油也會影響到凝血功能，因此凝血功能異常或是正在服用抗凝血藥物、懷孕後期、近期須手術患者以及素食和海鮮過敏者，應避免從魚油攝取。

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關鍵字： 秋刀魚 秋天 鮭魚 Omega-3

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