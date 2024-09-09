男人也有適育年齡！醫破迷思「40歲後精子不良率高」恐害母嬰健康

▲國健署提醒，適齡生育不論男女都非常重要。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

大家都知道女性有最佳生育年齡，而社會普遍存在男性生育能力較不受年齡影響的迷思，但國健署指出，男性40歲以後，精子品質不良機率逐漸提高，還有國外研究發現，45歲以上的男性生育，可能增加配偶和寶寶不健康的風險，包括配偶妊娠糖尿病，寶寶則有自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病風險。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼指出，醫學研究顯示，女性的卵巢功能及卵子品質會隨著年齡增長逐漸下降，導致卵子不易受精或胚胎染色體出現異常的情況，因此35歲以上孕婦面臨更高的流產、早產風險，孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率也隨之上升，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的情況也會增加。

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但適齡生育不論男女都非常重要，蔡維誼說，男性40歲以後，精子品質不良機率逐漸提高，染色體異常率的機率也增加，使精子不易與卵子結合，除了自身生育力下降外，國外研究更發現，45歲以上的男性生育可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，且可能與寶寶罹患自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病有關。

根據台灣出生通報統計，111年有超過三成新生兒（48,809名）來自35歲以上產婦，而年齡為影響生育力的關鍵因素之一，隨著年齡增加男女的生育能力會逐漸下滑，受孕的機率也跟著降低，女性30歲自然懷孕率約為20%，到40歲時則降至5%以下。

當前晚婚、遲育現象普遍，不孕人口日益增加，國健署也自110年7月1日起開始實施擴大試管嬰兒補助，首次申請最高可領補助金新臺幣10萬元，中低及低收入戶最高可領新臺幣15萬元。

蔡維誼提醒，若夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早尋求專業醫師的評估與診斷，勿執著於食補調理、偏方、受孕姿勢或宗教信仰等，錯失黃金治療時機。

