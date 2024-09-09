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夫妻染陰蝨癢爆！　醫揭「旅館1物」害的：小蟲在毛上爬來爬去

▲床,毛巾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一對夫妻在使用未徹底清潔消毒的旅館毛巾後，感染陰蝨超癢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

出去旅遊時你會使用飯店的毛巾還是自己帶呢？泌尿科醫師顧芳瑜日前分享，曾有一對夫妻旅行時住進規模比較小的旅館，並使用旅館提供的毛巾，結果兩人一起感染陰蝨。牠會產卵於陰毛中，毛髮上可見一堆小蟲爬來爬去，癢到崩潰。他也示警，有些旅館的衛生用品在清潔消毒上並不完善，就可能殘存這些病毒或寄生蟲，提醒國人小心。

什麼是陰蝨？根據林華貞醫師分享的衛教內容指出，陰蝨為寄生於陰部有毛部位的寄生蟲，外觀有2隻觸角及6隻腳，俗稱「八腳」，以吸取宿主的血液為生。其可經由陰部親密性接觸而傳染，為性傳染病之一。一般感染陰蝨的主要症狀有陰毛部位癢、陰蝨咬傷、叮咬吸血部位產生出血點。

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▼陰蝨主要是透過接觸傳染，因此家中若有人感染時，建議全家人都接受檢查與治療。（圖／記者吳奕靖攝）

▲泌尿科醫師李嘉文相當開心展示顯微鏡下的「可愛陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

顧家醫療總院長顧芳瑜日前在粉專分享影片衛教，感染陰蝨是可以被治療的，最重要的是必須把陰毛全部剃乾淨，並且使用抗寄生蟲的清潔劑去清洗。他也提醒，毛巾最佳的清潔方式，是清洗過後以高溫、高壓消毒，若沒辦法做到這樣，至少家中的洗衣機須定期加入清潔劑洗過。

至於出門在外該注意哪些事才不會染上怪病？顧芳瑜提醒，最好的方式就是攜帶個人毛巾與衛生備品，兼顧環保又安全。

泌尿科醫師黃建榮接受健談採訪時曾指出，由於衣物、寢具與毛巾恐沾染陰蝨而擴大感染，因此在治療期間洗滌衣物最好高溫清洗，無法水洗的物品建議以塑膠袋包覆密封2週，待蟲體與蟲卵自然死亡。而若家中有人感染，建議全家人都接受檢查與治療，才能避免交叉感染。

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