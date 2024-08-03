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感冒多流汗好得快？　醫：恐害更嚴重

▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲醫師提醒，流汗並不是治療感冒的直接方式。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

感冒時，不少長輩都會說「流汗才好得快」。醫師說明，雖然流汗可排出體內的部分代謝廢物和毒素，但並不是治療感冒的直接方式，且若流太多汗，沒有補足足夠水分時，可能會因此脫水、電解質流失，加重感冒症狀。醫師建議感冒期間，除了水分，也適時補充電解質。

很多人都聽過「感冒流汗好得快」，有人甚至因此去運動，或在大熱天蓋厚棉被，就是希望逼出汗。輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，其實流汗是人體調節體溫的方式，但體溫升高時，身體會透過出汗散熱；此外，流汗更可以排出體內的代謝廢物和毒素。

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胡皓淳說，但流汗並不是治療感冒的直接方式，因為感冒的根本原因是病毒感染，「流汗並不能消滅病毒」。他說明，感冒時身體可能會出現發熱症狀，這是身體對抗感染的一種方式，人體透過提高體溫創造一個不利於病毒繁殖的環境；此時，身體會自然出汗以調節體溫。

但故意讓自己多流汗並不會加速感冒的康復，胡皓淳提醒，反而可能導致脫水和電解質失衡，當流汗多，體內水分也因此流失，若未適當補充水分，脫水可能會使人感到虛弱，並加重感冒症狀。因此，保持體內的水分平衡非常重要。

胡皓淳提到，感冒期間應多喝水，補充身體所需水分，有助於稀釋黏液，減少鼻塞和咳嗽。另外，也要留意流汗時，會使體內電解質失衡 。他說，電解質對於維持身體正常功能至關重要，若電解質失衡，可能會出現肌肉痙攣、頭暈等不適症狀，因此感冒期間，除了補充水分外，也應注意補充適量的電解質。

胡皓淳建議，正確治療感冒的方式就是多休息、多喝水、就醫等，而非刻意大量流汗。

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關鍵字： 感冒 病毒 流汗 耳鼻喉科 輔大醫院

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