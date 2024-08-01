北醫、拜耳簽「數據驅動產學合作MOU」　針對「3疾病」分析治療

▲北醫與台灣拜耳公司今簽署「全球數據產學合作備忘錄」。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣超過230萬人罹患糖尿病，其中大約每5人就有2人合併慢性腎臟病，為解決臨床問題，台北醫學大學和台灣拜耳公司今簽署「全球數據產學合作備忘錄」，以北醫三家附屬醫院的臨床研究資料庫為基礎，針對慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭等疾病，展開OMOP（國際通用數據模式）北萬雙大數據資料庫分析，聚焦在心血管腎臟代謝症候群。

進行更多跨國合作研究，未來也將規劃以北醫為據點，以台灣做為「亞太資料庫分析樞紐」，串聯各國臨床大數據分析。

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根據統計，台灣末期腎臟病門診病人主要年齡層落於45到64歲（38.6%），為主要社會勞動力人口，而糖尿病是導致末期腎臟病最主要的原因之一，糖尿病腎病變更是會增加心肌梗塞、心衰竭等心血管疾病風險，對於個人、家庭和社會造成的醫療負擔不容小覷；因此透過大數據分析有助於促進臨床及早診斷糖尿病腎病變，協助病友及早治療，藉以降低心血管事件或末期腎病變發生率。

北醫校長吳麥斯表示，此次和拜耳企業簽署產學合作備忘錄（MOU），不僅象徵北醫加速「數位驅動轉型」，未來合作也將以「數據驅動產學合作，提升醫療品質與教育」為主軸，從數據到研究、衛教到訓練、實習到產學以及北醫到亞太四大策略來執行。

吳麥斯指出，北醫大在2023年全面啟動數位轉型，整合數據處、資訊處及管發中心等資訊團隊，打造屬於北醫體系的單一資料庫，讓四家附屬醫院的資訊系統可以互通無礙，也成功在今年上半年，陸續完成北醫附醫、萬芳醫院、雙和醫院及新國民醫院HIS 3.0的資訊系統的置入。

北醫體系整合三家附屬醫院的臨床研究資料庫（TMUCRD），除了與全台各大醫院及多家企業進行跨院，自今年起，針對慢性腎臟病、糖尿病、心衰竭等疾病，展開OMOP（國際通用數據模式）北萬雙大數據資料庫分析，聚焦在心血管腎臟代謝症候群（CKM）治療領域，配合當代精準醫療的趨勢，解決臨床上潛在未被滿足的醫療需求。

拜耳亞太區西藥部商業營運資深副總Ashraf Al-Ouf表示，未來也將發展根據台灣在地化的OMOP通用資料庫分析模組，成為拜耳亞太區資料庫分析樞紐，串聯各國資料庫進行大數據分析。台灣拜耳總裁楊玉蘭指出，也將提供多元化的全通路心腎代謝症候群衛教，持續協助醫事人員教育訓練，即時獲取心腎糖診治的醫療新知，並規劃校內企業講座、拜耳參訪或實習。

北醫大數據處臨床數據中心主任徐之昇主任補充，北醫大數據處不僅在2020年率先完成北醫三家醫院臨床研究資料庫的國際數據接軌工程，順利加入全球最大臨床醫學數據網絡聯盟（OHDSI），2022年更創立「台灣觀察性健康資料研究學會」（OHDSI Taiwan Society），將於今年10月舉辦「2024健康數據科學研討會」，主題將聚焦於「創造多元真實世界數據與證據的價值」。