譚敦慈「2親人都罹大腸癌」！致病原因曝　勸3類食物別吃

▲吃剩的菜反覆加熱，是不少長輩的飲食習慣。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在台灣， 每31分鐘就有1人罹患大腸癌，年奪6000條人命。無毒教母譚敦慈透露，家族中2名親人都曾罹患大腸癌，婆婆於發病前因節儉不浪費，常吃重複加熱的剩菜，而表妹婿的飲食習慣則重油重鹹，20幾歲就得大腸癌。她也示警，要預防大腸癌，除了不新鮮的剩菜別吃，醃漬類與高溫烹調的燒烤類食物，都要盡量避免。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《健康晚點名》節目中，被主持人問到生活中是否有很多NG食物，會吃出大腸癌？她接著說，婆婆會罹患大腸癌的原因，是因為她忙碌又節儉，時常煮了一鍋食物，沒吃完又反覆加熱。公公還會教導她，如果菜酸掉，就加點小蘇打，煮沸後「酸味會不見」。

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譚敦慈回憶，當時林杰樑醫師目睹後嚇壞，連忙阻止並表示加了小蘇打後，經酸鹼中和酸味雖然沒了，但細菌還在裡面，千萬不能吃。她也直呼，「今年食物中毒案例太多了！」當發現食物變味時，很多人還以為「趕快吃下去就好」，其實是錯誤的，會產生很多問題，再三強調食物一定要保持新鮮。

▲「無毒教母」譚敦慈。（圖／本報資料照）

再來則是醃漬類食物要少吃。譚敦慈表示，她有一個表妹婿，才20幾歲就罹患大腸癌。因身為川菜師傅的他，飲食都是重油重鹹，加上很喜歡吃豆腐乳，直誇上面浮著那層辣油「是人間美味」，把油拿來炒菜相當好吃，但她一聽真的不建議這樣吃。

此外，譚敦慈也說明，所有高溫烹調的食物都是致癌物質，建議使用烤箱、氣炸鍋時溫度最高調到攝氏120度，並拉長烹調時間；另有很多人喜歡在鍋子很熱時煎牛排，煙飄出來很多都是致癌物丙烯醯胺。

▲高溫煎牛排可能產生致癌物。（示意圖／記者黃士原攝）



譚敦慈坦言，婆婆被發現罹患大腸癌時已經第3期，但經過開刀治療後，至今仍很健康，她認為關鍵在於「飲食改變」，婆婆罹癌後煮的食物都會在當天吃完，並攝取大量蔬菜，蛋白質就從魚類、雞肉中取得，甚至吃雞腿還會去皮、去油，過往沒有這個習慣。最後再搭配多做運動，目前90多歲的她身體相當硬朗。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁補充，根據台灣癌症基金會曾做過的調查，發現有70%的大腸癌患者，一週會吃2次剩菜剩飯，重新加熱再吃；另有38%的人一週甚至吃到4次。他直言，飯菜不斷反覆加熱，確實可能對腸子造成一些傷害。