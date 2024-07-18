她穿耳洞紅腫化膿急拿掉飾品　1年後竟長出「2公分肉球」





▲書田診所整形美容科主任醫師黃季怡。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

穿耳洞、各種部位打洞即便傷口小，還是要注意風險。一名28歲女性，一年前在左耳上緣的耳骨穿洞之後出現紅腫化膿長達兩個月，後來把耳環移除、傷口也復原以為就沒事了，但沒想到後續傷口出現突起且逐漸長大，最後成為2公分的小肉球，她趕緊就醫診斷出蟹足腫。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，穿耳洞等穿洞行為就是在身上造成穿刺傷口，接著置入異物固定，等待傷口自然癒合後形成瘻管，便於之後配戴飾品。然而穿洞後倘照護不良或有疤痕、蟹足腫體質、易過敏等特殊體質者，發生發炎感染、異物嵌入、疤痕增生、組織變形等狀況的機會較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃季怡指出，疤痕增生最常見的治療方式是類固醇注射，注射次數依個人狀況有所不同；除了注射類固醇外，冷凍治療、貼矽膠片、染料雷射、手術等，都是治療的選擇之一，而在疤痕體積小時進行治療，可避免疤痕擴大，縮短治療時間。

▲林小姐在耳廓穿耳洞後出現小肉球。（圖／書田診所提供）

黃季怡進一步解釋，疤痕體質者，若傷口復原後，疤痕可能在原傷口範圍處變厚、突起，至於蟹足腫的表現則會超過原本傷口範圍，變得更大更明顯，以這名女性來說，本身就有蟹足腫體質，也因此若手術移除肉球恐怕又有一次傷口復原風險，最後注射治療後狀況改善。

黃季怡再次提醒，打洞後穿戴飾品，雖然洞很小，但是仍有感染、形成疤痕等的風險，事先了解個人狀況及後續的照護方式，小心照顧，才能降低疤痕發生的機會。

針對穿洞傷口，黃季怡說，至少要2周才會癒合，4周之後才會穩定，不過隨著後續配戴不同飾品，因為材質不同，還是有可能引起發炎等問題，要慎選材質，另如果戴飾品時一旦出現有紅腫痛、分泌物增加、組織腫起、脫屑等症狀要提高警覺，移除飾品、尋求醫療協助。