水果發霉削掉再吃？專家抖了　曝「最大隱憂」

▲專家們皆示警，水果一旦發霉就別吃了。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」遭員工踢爆，有分店將腐爛木瓜「發霉部位削掉」打成果汁賣給顧客；日常中有不少長輩發現水果變爛、發霉卻捨不得丟，會將不能食用的部分削除再吃，是否有食安疑慮？毒物科專家招名威示警，千萬不要吃腐爛或發霉的食物，即使將發霉部分去除，肉眼看不到的地方仍可能存在毒素。

▼網友爆料日春木瓜牛奶使用腐爛木瓜。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

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水果發霉要不要扔掉？招名威曾在粉專堅定回答，「當然要！」尤其是老人、幼童和孕婦等弱勢族群，以及免疫低下者，千萬不要吃腐爛或發霉的食物，是健康飲食的基本原則。

招名威解釋，水果含有的有機酸比例較高，在適當狀況下保鮮時間能比蔬菜長，因為有機酸能減少細菌繁殖，但若是發霉了，無論是何種顏色的黴菌，都要立刻丟掉絕不食用，否則可能造成腸胃道負擔、腹瀉，長期食用也會引發腸胃道疾病。

招名威提醒，黴菌種類繁多，且會滋生毒素，對人體有益的極少。而面對發霉食物，雖然的確可選擇將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在毒素。因此他呼籲，保險起見扔掉吧，別再捨不得了。

針對「蔬果只要切掉發霉部位就好」的惜食作法，食安專家韋恩也曾警告，這是錯的。他認為，應該要整個丟棄，當蔬果表面出現造成腐敗的黴菌時，代表還有許多看不見的菌絲可能遍布蔬果內部了，只切掉壞掉處，不代表內部菌絲也切乾淨了，一旦誤食太多黴菌，可能引發黴菌性腸胃炎。





▲水果變黑變爛還能吃嗎？高敏敏營養師一張圖帶你看懂。（圖／高敏敏授權提供）

營養師高敏敏則呼籲，得看看水果「是什麼種爛法」才知能否食用。她接著剖析3情況，若是撞傷－變黑，代表營養素氧化降低，必須盡快吃完，因水果含有多酚，當受外力撞擊後會氧化、顏色變深，因已產生傷口，為避免加速腐敗變質，應盡速食用完畢。

高敏敏接著說，當水果凍傷－變爛時可以食用，但口感較差，源自於低溫使細胞損傷，雖破壞水果風味，但仍應盡速食用；最後一種則為發霉，必須整顆丟掉禁吃，由於看不見的霉菌絲已深入，吃下肚輕則恐腹瀉、重則肝腎發炎、降低免疫力。另外，有些水果可能從中間的果核（芯）開始發霉，如蘋果，建議應切開檢查後確認新鮮再享用。

高敏敏貼心提醒，水果先放置至成熟再冷藏；冷藏時不要用塑膠袋包覆；要吃水果時再清洗、削皮，否則會使水溶性營養素流失過多及加速腐敗；盡量挑選完整或現切水果，若想喝果汁推薦自己打，以免店家使用品質不佳水果，在不知情的情況下吃下肚。