火氣大嘴破超難好？　營養師教你「靠吃」加速復原

▲嘴破會導致吃東西變得困擾，營養師建議可多補充特定營養素加速復原。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

熬夜、火氣大都可能導致嘴唇乾裂、嘴破，除了可以塗藥治療之外，也可以用吃來加速復原。營養師指出，若有嘴破，建議可以多補充維生素A、維生素C、蛋白質和鋅，另也要多喝水、維持口腔清潔、少喝酒和避免吃刺激性食物。

好食課營養師李宜樺指出，若想加速嘴破復原，要多攝取「4大關鍵營養」，包括維生素A可增進免疫功能，刺激上皮生長，維持黏膜及上皮細胞的完整性，建議食材有豬肝、深綠葉蔬菜、地瓜、南瓜、雞蛋。

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第二是「維生素C」，維生素C參與膠原蛋白的合成，可幫助傷口癒合，有抗氧化、抗發炎作用，減緩傷口發炎反應，飲食上可多吃蔬果，如芭樂、甜椒皆為維生素C富含食材，但如果像奇異果、檸檬等過酸的食物則要盡量避免，以免刺激傷口。

▲營養師建議加速嘴破復原飲食。（圖／好食課提供）

第三是蛋白質，蛋白質是構成人體組織的重要營養素，吃足蛋白質有利組織建造修復，幫助傷口加速癒合，建議每餐吃足一個掌心大小的豆魚蛋肉類。第四則是「鋅」，鋅參與DNA、蛋白質、膠原蛋白的合成，也有調節免疫功能，提升免疫力，吃足鋅可幫助加速組織修復，富含食材包含牡蠣、牛肉、全穀及未精製雜糧、南瓜籽等。

除了飲食之外，日常也注意多喝水、維持口腔清潔。李宜樺說，別因為怕痛就不刷牙或漱口，這段期間加強口腔清潔，避免細菌滋生反而能幫助傷口癒合，但也切忌用鹽水漱口，除了痛以外，更多的可能是對傷口的刺激。另外，也要少飲酒和避免刺激性食物，因為酒精除了會增加維生素B群的代謝，讓一些營養素流失外，也會影響免疫功能，延緩傷口癒合速度。